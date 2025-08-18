El Real Madrid empieza un nuevo curso este martes 19 de agosto de la mano de Xabi Alonso y una renovada plantilla

El Real Madrid se enfrenta este martes 19 de agosto al CA Osasuna en la primera jornada de LaLiga 2025-26, el primer paso del nuevo proyecto madridista liderado por Xabi Alonso y bajo el refugio del Santiago Bernabéu, con la obligación de no fallar para seguir la estela del FC Barcelona a la vez que busca su identidad, mientras los ‘rojillos’ quieren ganar confianza en el estreno oficial de Alessio Lisci, en una plaza en la que no ganan desde hace más de dos décadas.

El Santiago Bernabéu abre la competición doméstica para Real Madrid y Osasuna. Este primer duelo a disputarse a las 14h00 (Ecuador) quedó retrasado por la participación del conjunto blanco en las semifinales del pasado Mundial de Clubes. Será la puesta en escena de ambos conjuntos, con la obligación para los madridistas de dar la talla arropados por su público para no sufrir la primera brecha de puntos con el FC Barcelona, vigente campeón y que venció en Son Moix en su debut liguero.

Un renovado Real Madrid

El nuevo proyecto del Real Madrid ya empieza sin margen y apenas sin preparación, pese al objetivo de encontrar su nueva identidad bajo la batuta de Alonso. Y es que por su participación en el Mundial de Clubes, solo han disputado un encuentro a puerta cerrada ante el CD Leganés, con triunfo por 4-1, y otro en Innsbruck (Austria) contra el WSG Tirol el pasado martes, que se saldó con un holgado 0-4 para seguir engrasando la maquinaria para una temporada que comienza este martes.

Y el primer once oficial en la nueva campaña de Xabi Alonso, que vuelve al Bernabéu justo 11 años después de su último partido con el club en el estadio blanco, se parecerá mucho al que presentó en Tirol, salvo por la entrada del vital Federico Valverde, que se perdió ese encuentro por una sobrecarga. El uruguayo es fijo para Alonso, y acompañará a Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en la creación. Mientras Jude Bellingham sigue recuperándose de la operación de hombro.

En defensa, parece que repetirán Tren Alexander-Arnold y Álvaro Carreras en los carriles, con Éder Militao y Dean Huijsen en el eje. Brasileño y español han demostrado estar en un buen momento de forma y parecen la pareja perfecta por sus condiciones: velocidad y contundencia del ex del Oporto, que precisamente se lesionó el año pasado ante Osasuna, y visión y buena salida del balón del joven central ex del Bournemouth.

🤍 La vuelta a casa siempre es especial…

✨ @XabiAlonso pic.twitter.com/p0OikYWShe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2025

Un planteamiento con merma en ataque

Alonso sorprendió alineando a Brahim Díaz como acompañante de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé y no al canterano Gonzalo García, pichichi del Mundial de Clubes y as en la manga del vasco en el torneo. Pero parece que ahora está un paso por detrás. La clave de la propuesta de Alonso es la flexibilidad y la movilidad constante de sus hombres más ofensivos.

Ahora deben defender la casa del Real Madrid en esta jornada inaugural ante Osasuna, que no asalta el Bernabéu desde abril de 2004, en su última victoria en Liga en Chamartín. Los blancos deben comenzar a hacer olvidar la poco exitosa temporada pasada con un partido convincente, ante un equipo navarro que solo ha ganado uno de los seis amistosos de pretemporada, precisamente ante el Mirandés (3-0), club que digirió Lisci el pasado curso.

Osasuna no se guarda nada

Sin embargo, Osasuna llega al Bernabéu más rodado que los locales y siempre asegura esfuerzo y compromiso, ya sin Jesús Areso, pero con el siempre peligroso Ante Budimir, que la pasada campaña convirtió 21 tantos en Liga. Lisci debe dar su toque a un equipo que construye su fortaleza en la intensidad y la solidez.

Buscando esto, el equipo navarro podría presentarse con defensa de cinco hombres, aunque esto les limitará en la medular. Todo para lograr ser el primer equipo en 17 años en ganar al Real Madrid en el estreno doméstico. Lisci deberá establecer un plan para frenar a un Mbappé que viene de celebrar dos tantos ante el Tirol y que fue Bota de Oro el pasado curso, además de a Vinícius, que no está en su mejor momento, pero para el que Osasuna es su segunda ‘víctima’ favorita. El brasileño ha marcado ocho goles en 12 partidos, todos de Liga, frente a los ‘rojillos’, por lo que buscará reivindicarse en este escenario.

Ficha técnica del partido

Posibles alienaciones:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz, Bretones; Torró, Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz; y Budimir.

Árbitro: Cordero Vega (C. Cántabro).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 14h00 de Ecuador (21:00 España).