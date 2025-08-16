El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, irá hasta Washington D.C. para reunise con Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Truth Social una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, para el lunes 18 de agosto de 2025. El encuentro se realizará en la Casa Blanca, Washington. La cita sigue a la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska, que no logró un alto al fuego en la guerra de Ucrania. Trump describió la reunión con Putin como “muy exitosa” en su publicación. Dijo que busca un acuerdo de paz para “terminar con la matanza y la guerra”. Zelenskyy confirmó la reunión tras una llamada telefónica con Trump.

Cumbre en Alaska sin avances concretos entre Trump y Putin

El viernes, Trump recibió a Putin en Alaska, en su primera visita a Estados Unidos en diez años. La cumbre buscaba un alto al fuego, pero no hubo resultados. Trump, en Truth Social, afirmó que la reunión “fue muy bien”. Sin embargo, horas después, cambió su enfoque hacia un acuerdo de paz en lugar de una tregua temporal. Esta postura coincide con la de Putin, quien rechaza un cese al fuego y prefiere un arreglo a largo plazo favorable a Rusia. Zelenskyy, excluido de la cumbre, pidió incluir a líderes europeos en las negociaciones. Dijo que su reunión con Trump abordará “garantías de seguridad” para Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana reportó que Rusia atacó esa noche con un misil balístico y 85 drones, de los cuales 61 fueron derribados.

Propuesta de diálogo trilateral

Zelenskyy respaldó la idea de Trump de un encuentro trilateral con Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Dijo que este formato es adecuado para discutir temas clave. Sin embargo, el asesor de Putin, Yuri Ushakov, señaló que Rusia no ha considerado esta propuesta. Trump, en una entrevista con Fox News, dijo que Zelenskyy debe “cerrar el acuerdo”. También mencionó la participación de países europeos como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Finlandia y Polonia. Estos líderes emitieron un comunicado conjunto. Expresaron su apoyo a un acuerdo de paz con “garantías sólidas” para Ucrania. Subrayaron que Ucrania decidirá sobre su territorio. La Unión Europea, por medio de Kaja Kallas, afirmó que Putin no muestra intención de detener la guerra.

La reunión se da en un momento crítico

Las fuerzas rusas han intensificado sus avances, capturando más territorio desde la primavera. La guerra, que lleva tres años y medio, se libra en un frente de 1.000 kilómetros. Zelenskyy insistió en sanciones más duras si Rusia evade un fin “honesto” al conflicto. Líderes europeos, en un comunicado, reafirmaron su apoyo a Ucrania. Dijeron que Rusia no puede vetar la integración de Ucrania a la Unión Europea o la OTAN. Trump, tras la cumbre en Alaska, habló con líderes europeos, incluyendo al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Las conversaciones duraron más de 90 minutos. Si la reunión con Zelenskyy avanza, Trump planea otro encuentro con Putin.