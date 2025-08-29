El Presidente Daniel Noboa envía a la Asamblea Nacional proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio

El 28 de agosto, la Secretaría General de Comunicación informó que el Presidente Daniel Noboa envió un proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio a la Asamblea Nacional. La iniciativa, clasificada como económica urgente, busca modificar el sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). El objetivo principal es asegurar transparencia en la gestión de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados.

El proyecto propone devolver los fondos previsionales a sus legítimos propietarios. Estos recursos, actualmente bajo administración del BIESS, beneficiarán a afiliados y jubilados. Además, se establecen medidas para optimizar la gestión financiera. El texto incluye herramientas para liquidar fideicomisos improductivos.

La iniciativa permite al BIESS usar parte de sus activos como garantía. Esto facilitará mayor liquidez para otorgar créditos. También se introduce un mecanismo para financiar la elección de vocales del Consejo Directivo del IESS. Los procesos serán democráticos y transparentes.

Presidente Daniel Noboa y la transparencia institucional

El proyecto otorga al IESS y al BIESS nuevas herramientas de control. Los directivos deberán actuar con responsabilidad y rendición de cuentas. Se busca fortalecer la institucionalidad del sistema previsional. Esto incluye garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

Los afiliados y jubilados recibirán protección para sus ahorros previsionales. El plan asegura la continuidad de pensiones actuales y futuras. Además, se ampliarán opciones de crédito para vivienda y educación. La iniciativa promueve instituciones más eficientes.

El texto destaca la devolución de fondos como un punto clave. Los recursos previsionales privados regresarán a sus dueños originales. Se evitarán pérdidas mediante la reactivación de fideicomisos viables. La Asamblea Nacional analizará la propuesta en 30 días.

Fortalecimiento crediticio

Según el Presidente Daniel Noboa, la ley respeta los derechos de afiliados, jubilados y beneficiarios. Se prioriza la adecuada gestión de los fondos previsionales. El BIESS podrá mejorar su capacidad de inversión. Esto beneficiará el desarrollo personal de los usuarios.

La iniciativa busca equilibrar transparencia y sostenibilidad. Los créditos disponibles aumentarán para sectores como educación. El financiamiento regulado asegura procesos justos. La Asamblea evaluará los detalles en el próximo debate.

Presidente Daniel Noboa y la sostenibilidad previsional

El proyecto, enviado por el Presidente Daniel Noboa, se enfoca en proteger los ahorros de los afiliados. Las pensiones actuales y futuras contarán con mayor respaldo. Se impulsará la eficiencia en la administración de recursos. El objetivo es fortalecer el sistema de seguridad social.