El papa León expresa su pésame por la «terrible tragedia» en la escuela de Minneapolis, Estados Unidos

El papa León XIV envió este miércoles un telegrama al arzobispo de Saint Paul y Minneapolis, Bernard Hebda, para expresar su «más profundo y sincero» pésame tras el tiroteo ocurrido durante una misa en una escuela católica en el suroeste de la ciudad estadounidense.

El mensaje del papa León tras el tiroteo

El pontífice, en la carta redactada y firmada por el secretario de Estado de El Vaticano, Pietro Parolin, mostró «la seguridad de su cercanía espiritual» a todos los afectados por esta «terrible tragedia», especialmente «a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo».

«Su Santidad ora por los heridos, así como por los servicios de emergencias, el personal médico y el clero que los atienden y a sus seres queridos. En este momento extremadamente difícil, el Santo Padre imparte a la comunidad de la escuela católica de la Anunciación, a la archidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y a los habitantes del área metropolitana de las ciudades gemelas su bendición apostólica como prenda de paz, fortaleza y consuelo en el Señor Jesús», afirmó el telegrama firmado por el papa.

Por otra parte, las autoridades locales informaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tiroteo. “El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá vigilando esta terrible situación”, indicó el magnate en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

El tiroteo fue contra niños

La Policía de Minneapolis confirmó que al menos dos niños murieron y cerca de una veintena resultaron heridos tras registrarse el tiroteo.

«Un hombre armado se acercó por el exterior del edificio y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos. Disparando a través de las ventanas, alcanzó a los niños y a los fieles que se encontraban dentro del edificio», explicó en una rueda de prensa el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

La dimensión de la tragedia fue tal que el papa León, líder de la Iglesia Católica, se pronunció con rapidez.

En total, dos menores de ocho y diez años fallecieron, mientras que otras 17 personas resultado heridas, 14 de ellas niños. Asimismo, el jefe de la Policía informó de que dos de los heridos se encuentran en estado crítico.

El tirador, que se quitó la vida en la parte trasera del edificio, estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Según informaciones preliminares de la Policía, el autor de los disparos tenía 23 años. Se trataba de un hombre transexual.