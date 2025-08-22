El nombre más corto del mundo: ¿un “O” o una “U”? Te contamos cuántos lo usan realmente

Investigaciones en bases de datos como el índice de la Seguridad Social de EE. UU. y registros oficiales de Indonesia demuestran que existen nombres de una sola letra, aunque son extremadamente raros: solo seis personas en EE. UU. tienen apellido de una letra y en Indonesia se han registrado al menos seis nombres de un solo carácter, incluyendo «.» y «N». Estos casos confirman que, aunque infrecuentes, los nombres monocarácter sí existen y están documentados.

Una sola letra: ¿realidad o error administrativo?

Según un estudio de A. Ross Eckler (1982) citado en el Guinness World Records, entre 47 millones de nombres del índice de la Seguridad Social en EE. UU., solo seis correspondían a apellidos de una sola letra. Sin embargo, muchos de esos ejemplos podrían deberse a errores tipográficos o registros incorrectos, como intercambios entre iniciales y apellidos, lo que pone en duda su veracidad en varios casos.

Casos documentados y verificables

Algunos nombres de una sola letra han sido verificados en fuentes confiables o aparecen en contextos históricos:

El rey coreano U , quien gobernó la dinastía Goryeo entre 1374 y 1388 , es uno de los ejemplos más claros de nombre de un solo carácter.

En la cultura birmanesa, nombres como U (o «Oo») son utilizados, aunque normalmente corresponden a títulos o formas de cortesía, no siempre como nombre de pila único .

Los más usados

La regulación actual sobre nombres en Indonesia exige entre dos y sesenta caracteres, pero registros anteriores muestran que al menos seis personas tenían nombres de un solo carácter, como «.» o «N». Estos casos destacan por su singularidad y reflejan prácticas culturales o legales específicas del país.

Los nombres cortos más llamativos

En Escocia, un caso reciente informa de un niño legalmente nombrado simplemente «J», cuya familia lo eligió dejando los nombres en un sombrero; fue uno de solo dos bebés con ese nombre en 2007, y desde entonces solo se ha usado en tres casos más.

También en foros especializados como Reddit, se comenta con incredulidad la existencia de nombres con una sola letra, pues son excepcionales y, en muchos países, podrían no ser aceptados por regulaciones civiles.

Conclusión: ¿cuál es el nombre más corto y cuántas personas lo utilizan?

El nombre más corto del mundo puede ser una sola letra, ya sea como nombre de pila o apellido. En datos comprobados:

En EE. UU., solo seis casos de apellidos de una letra existen en los registros del Seguro Social.

En Indonesia, al menos seis personas tenían nombres de un solo carácter, aunque son casos muy aislados.

Además, se reconocen nombres particulares como el del rey U en Corea, y el nombre legal «J» en Escocia.

En síntesis, los nombres de una sola letra existen pero son extremadamente raros. Su ocurrencia está limitada a unos pocos casos documentados en bases oficiales o contextos culturales específicos.