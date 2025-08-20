El municipio destina más de 345 mil dólares para comprar asfalto y retomar el recapeo

El Municipio de Portoviejo inició un proceso para la provisión de mezcla asfáltica en caliente, RC-250 y asfalto diluido para imprimación. Este material se utilizará para los trabajos de recapeo, bacheo y el asfaltado de varias calles de la ciudad.

El proceso fue subido al portal de Compras Públicas el pasado 15 de agosto, una vez que Petroecuador empezó a producir el material en la Refinería de Esmeraldas. El presupuesto referencial para la compra de asfalto es de 345.764,39 dólares y la fecha estimada para la adjudicación es el 3 de septiembre.

El recapeo se retomará una vez que llegue el material

Los trabajos de recapeo en las calles de Portoviejo se retomarán una vez que llegue el asfalto. El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, ha innformado que esperan la provisión de asfalto para continuar con la planificación que tienen desde inicios del 2025. Una vez que llegue el asfalto, se retomarán los trabajos de recapeo. “Tenemos 17 kilómetros de calles que van a ser renovadas con el asfalto”, anunció en días pasados.

Los trabajos de recapeo en las calles de Portoviejo se suspendieron a finales de mayo, luego de que la Refinería de Esmeraldas paralizó su operación producto de un incendio ocurrido el 26 de mayo.

Desde el mes de julio, el Municipio de Portoviejo inició trabajos de bacheo con asfalto en frío. Pedro Pablo Vega, director de Mantenimiento e Infraestructura Vial del municipio, informó que los trabajos se han realizado con el material que han recuperado con la maquinaria (fresadora) en varias arterias que han intervenido.

Estas son las calles que serán intervenidas

Una vez que llegue el asfalto, retomarán la planificación que tenían en el mes de mayo. Vega recalcó que los primeros trabajos de recapeo serán para culminar el tramo de la avenida Urbina. Luego, irán a la calle 21 de Diciembre de la ciudadela El Florón, que ha quedado a nivel granular y que está generando problemas de polvo.

Los trabajos en esta calle iniciaron en mayo, pero no han podido ser culminadas por la falta de asfalto. La intervención de esta calle abarca 632 metros, desde la intersección con la calle Jaime Roldós Aguilera, hasta el ingreso a la ciudadela Vicente Véliz.

La avenida Metropolitana, desde el puente Bellavista hasta el paseo Shopping, también están consideradas dentro de la planificación.

Vega indicó que en las mesas de trabajo con el alcalde, también han considerado realizar trabajos en la vía a Pachinche, desde la calle 12 de Marzo hasta Cuatro Esquina.