Hace 2 meses
Mundo
Global

El Kremlin anticipa una reunión entre Putin y Zelenski si la cumbre con Trump termina con un buen resultado

El portavoz Dimitri Peskov anticipa al menos seis horas de reunión en Alaska, contando encuentros bilaterales y un almuerzo de trabajo.
El Kremlin anticipa una reunión entre Putin y Zelenski si la cumbre con Trump termina con un buen resultado
Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

El Kremlin considera factible una, de momento, hipotética cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, si la reunión de máximo nivel que está a punto de comenzar en Alaska (Estados Unidos) entre el mandatario ruso y su homólogo estadounidense, Donald Trump, arroja un resultado satisfactorio para Moscú.

El portavoz Dimitri Peskov ha dado por seguro que a las comitivas rusa y estadounidense les esperan horas intensas en Anchorage. Al menos «entre seis y siete horas» de trabajo tendrá la reunión dada la «gran cantidad de eventos programados» entre los acompañantes de ambos mandatarios.

Trump y Putin en Alaska

El presidente ruso viaja a Anchorage acompañado de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, el jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia, Kirill Dmitriev, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov. A Trump le acompañan sus secretarios de Comercio y Tesoro, Howard Lutnick y Scott Bessent, así como el secretario de Exteriores, Marco Rubio.

Peskov confirmó, como se preveía, que la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin contará con encuentros paralelos de carácter económico.

«Habrá negociaciones entre estas delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo», ha explicado el portavoz en declaraciones al Canal 1 de la televisión rusa. «Después, los líderes tratarán los resultados antes de su reunión, y finalmente terminarán en una rueda de prnesa conjunta», detalló. «En general, cabe suponer que se dedicarán a esto entre seis y siete horas», añadió el portavoz del Kremlin.

Peskov no ha querido elucubrar más allá de expresar su deseo de que esta cumbre termine de una sola forma: «Productivamente», ha indicado al canal ruso, un resultado imprescindible para cerrar otra esperada reunión todavía en vilo: la que mantendría Putin con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. La reunión entre ambos mandatarios será a las 14h30 de Ecuador (11h30 de Alaska).

