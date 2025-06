El ‘Kinito’ Méndez sueña con ascender a 11 de Mayo y dirigir a la Selección de Ecuador

Edison Vicente Méndez Méndez, ex mundialista con Ecuador, que en la actualidad entrena al Club 11 de Mayo, equipo de Manabí que juega en la Segunda Categoría, sueña con dirigir a la Selección de Ecuador.

Méndez, conocido como ‘El Kinito’, antes de ser entrenador se destacó como futbolista y participó con ‘La Tri’ en los Mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

Méndez y su trayectoria como jugador

Como jugador vistió las camisetas de los clubes Deportivo Quito, El Nacional, Liga de Quito y Emelec. A nivel internacional jugó en el Irapuato y Santos Laguna de México, PSV Eindhoven de Holanda, Atlético Mineiro, de Brasil, e Independiente Santa Fe de Colombia.

Méndez inició su carrera como entrenador en El Nacional en el 2020, después pasó a Liga de Quito, Club Deportivo La Unión, de Cotopaxi y ahora está en 11 de Mayo.

El ‘Kinito’ que se destacó como futbolista, en entrevista con este medio expresó sus objetivos a corto y mediano plazo, en su carrera como entrenador.

¿Qué lo motivó a pasar de ser jugador a entrenador?

Me venía preparando, primero la motivación, la principal es que me gusta el fútbol, desde muy chico en mi pueblo (Valle del Chota) me gustaba el fútbol y no fue fácil dar esa posibilidad, el salto de ser jugador a entrenador es muy difícil porque tú crees que siempre vas a ser jugador de fútbol, pero lo principal ayudar a los chicos que pude tener como compañero y después como alumnos.

¿Cómo describiría su filosofía de entrenamiento?

No sé cuántos puedan descifrar su filosofía, la mía es que el jugador juegue bien, primero tratarlos como seres humanos que es lo primordial, después como futbolista, pero después tú te vas adaptando a lo que tienes en ese momento en el fútbol.

¿Qué lecciones de su experiencia como jugador en el 2002 aplica en su rol como entrenador?

Primero formar un buen grupo, lo que hacía Bolillo (Hernán Darío Gómez) con nosotros, fomentar la educación, el respeto, la humildad y yo creo que con esos valores tú puedes llegar muy lejos.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al dirigir y especialmente ahora que está en el club 11 de mayo?

El proceso, que respeten los procesos, yo creo que en el fútbol de Sudamérica todavía nos cuesta respetar los procesos, hoy cada vez te cuesta más ganar, le cuesta más ganar a Brasil, vino a ganar recién ahora con (Carlo) Angelotti después de ocho partidos que no ganaba y yo creo que lo que más te cuesta es ganar.

¿Qué aspectos del fútbol ecuatoriano actual crees que han mejorado desde su época como jugador?

Primero hoy transmiten todos los partidos, es un aspecto fundamental, hoy la televisión paga a los equipos bien o mal a unos más a otros menos, pero creo que en nuestros tiempos era muy difícil que te transmitan un partido completo o la serie completa de la LigaPro por ejemplo, hoy te transmiten todos los partidos en vivo y eso antes no pasaba.

¿Cómo maneja la presión de entrenar a un equipo con las expectativas de su club?

Creo que un futbolista o un técnico no debe tener presión porque para mí estás haciendo lo que te gusta, si estás en el trabajo adecuado estás haciendo lo que te gusta, más bien lo llamaría responsabilidad y no presión porque presión siente mi papá que va a ganarse un dólar desde las cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde, eso se llamaría presión.

¿Qué jugadores del 11 de mayo destacaría como promesas del fútbol ecuatoriano?

Destaco el global, el grupo, primordialmente destaco el grupo, pero si hay jugadores que han ido creciendo y estamos muy contentos, pero lo que más rescato es el global del grupo.

¿Cómo trabaja en el desarrollo técnico y mental de los jugadores jóvenes?

Hoy por hoy el fútbol se maneja con psicología en cualquier equipo que tú vayas, en categorías menores donde nosotros trabajamos muchos años tenemos un psicólogo, acá el psicólogo es el entrenador, el psicólogo es el asistente, el psicólogo es el preparador físico, entonces nosotros hacemos un global ser entrenador y psicólogo a la vez.

¿Qué recuerdos tiene de su gol contra Croacia?

El gol que recuerdo contra Croacia en el mundial 2002 es que Milton Rodríguez, que era el prepador de arqueros, me dijo que iba a marcar un gol en el camerino y me dijo tocayo, porque se llama Vicente como yo, hoy usted va a marcar el gol del triunfo, yo le digo en el camerino, si yo marco el gol del triunfo no celebro con nadie, voy y le doy un beso a la frente.

¿Lo cumpiló?

Lo cumplí

¿Cómo compara el nivel de competitividad de la selección ecuatoriana de su época con la actual?

Son dos tiempos distintos, en mi época era pura motivación, en mi época no había la tecnología que hay hoy, hoy los chicos de segunda categoría trabajamos con un video analista, analizamos todos los entrenamientos, todos los partidos, todos los rivales, yo creo que las épocas son distintas.

¿Qué anécdotas recuerda con el bolillo Gómez?

Hay muchísimas, una de las anécdotas que recuerdo es que cuando estábamos jugando con Argentina, él entró y dijo que Edison Méndez era mejor que (Juan Sebastián) Verón y en ese entonces la ‘Bruja’ Verón era como (Lionel) Messi, ese tipo de motivaciones son las que te llevaban a tener lo más alto y sacar lo mejor de ti.

¿Qué estrategia utiliza para fomentar el trabajo en equipo?

Primero la unión de grupo, que el trato sea a todos de la misma manera, tratarlos con cariño, con amor, si en algún momento se van desviando o intentar desde nuestra experiencia, terminarles enseñando a unos primero como persona y después como futbolista.

¿Cómo prepara su equipo para enfrentar a equipos considerados grandes?

Los preparo con la mentalidad que todos somos grandes, no pongo a ningún equipo por encima de mi grupo porque jugamos once contra once.

¿Qué opina del impacto de la tecnología como el VAR en el fútbol?

Para mí ayuda muchísimo porque había equipos o selecciones que perjudicaron mucho, yo creo que si bien es cierto nos costó muchísimo la adaptación del VAR en Sudamérica sobre todo, por eso que te demoras 4 o 5 minutos en revisar una jugada que en Europa se demoran 30 segundos, pero la verdad yo estoy contento con el VAR.

¿Cuál ha sido el momento más gratificante como entrenador?

Haber dirigido al equipo que yo amo, Liga de Quito, haber ayudado a quedarse en una fase de grupos de la Copa Sudamericana creo que fue lo más grande.

¿Cómo equilibra la disciplina táctica con la creatividad del jugador?

La disciplina táctica al orden y la creatividad a dejarle al jugador que sea libre, que vuelva al barrio, que vuelva al Valle del Chota, que vuelva a Esmeraldas, que vuelva a las canchas de Manabí, que sean creativos, que la creatividad nace de uno.

¿Qué jugadores o entrenadores internacionales han influido en su rendimiento?

Primero en lo humano ‘Bolillo’ Gómez, en lo humano lo primordial, a todos nos trataba de la misma manera.Ese es un técnico que a nosotros nos dejó muy marcado. En lo internacional yo tuve la oportunidad de estar con Vanderlei Luxemburgo, admiro mucho su creatividad, su enseñanza, la forma como enseña y después uno que me marcó muchísimo fue (Luis) Zubeldía.

Usted tuvo la oportunidad de jugar en Europa ¿Qué se siente que muchos jugadores ecuatorianos hayan seguido sus pasos?

Me llena de orgullo, de satisfacción, porque recuerdo tanto que una vez una frase de mi papá me dijo yo te estoy enseñando a cómo trabajar y nosotros Ulises (De la Cruz), (Agustín), ‘El Tin’ Delgado, Álex Aguinaga, Antonio Valencia, debemos sentirnos los más orgullosos que la cosecha, nosotros sembramos, pero la cosecha la están cosechando otros y nos hace sentir orgullosos de eso.

¿Cómo ve el futuro del fútbol ecuatoriano en los próximos 5 o 10 años?

Hace unos 8 años tuve una entrevista de un medio italiano donde dije que la mejor generación de Ecuador va a venir ahora en estos años. ¿Por qué? Porque ¿cuántas eliminatorias tiene para jugar Moisés Caicedo? Tiene 24 años, 23 años, vendrán 5 generaciones más de esos, los Pita, vendrán más atrás los Pacho, Hincapié es joven.

Nosotros tenemos tranquilamente unas 5 eliminatorias para disfrutar de esta cama de jugadores.

¿Qué consejos le daría a los jóvenes que sueñan con llegar a un mundial?

Consejos no le daría, más bien le recomendaría que con trabajo, con disciplina, un día soñamos en el Valle del Chota con jugar un Mundial y al final llegamos a jugar tres, entonces yo creo que el sueño no es difícil, pero si tienes perseverancia, humildad y respeto puedes lograr lo que tú quieras.

Ecuador clasificó a su quinto Mundial ¿Qué sensación le deja a usted que fue mundialista?

Es muy positivo, el otro día vi que la gente quizás está con incertidumbre de la clasificación, yo creo que hay que valorar mucho porque los chicos es nuestro quinto mundial, hoy Perú los dos años anteriores habían ido al mundial y ellos festejaron con bombo y platillo, y hoy se quedaron fuera, y para mi hay que valorar mucho el trabajo de los chicos y poder jugar un quinto mundial.

Ecuador en el 2026 llegó a octavos de final en el Mundial ¿Cree que se puede superar aquello con la actual generación de futbolistas?

En el 2006 llegamos a octavos y nos quedamos contra Inglaterra con gol de tiro libre de (David) Beckham, que tanto lo estudiamos, siempre contamos la historia con el profe García, el preparador físico de esta selección, y yo creo firme que esta selección puede llegar tranquilamente a los cuartos de final del mundial 2026.

Hoy en Enner Valencia podrá igualar su récord de jugar tres mundiales al igual que usted ¿Qué opina de esto?

Yo creo que el récord no es que me iguale, el récord es que superemos, yo creo que como Moisés Caicedo puede llegar a jugar cinco mundiales, porque la clasificación como es hoy es diferente, antes clasificaban tres elecciones, hoy clasifican seis, entonces es más fácil poder clasificar al mundial.

¿Cuáles son sus objetivos a corto y a largo plazo con el 11 de mayo?

Mañana no sueño y ayer tampoco, hoy estoy sentado aquí, disfruto del momento, no sé si mañana tenga la oportunidad de trabajar en otro lado.

Un ping pong con Édison Méndez

¿Mejor compañero de la selección ecuatoriana?

Agustín Delgado, Ulises de la cruz, Giovanni Barra.

¿Rival más difícil que enfrentó como jugador?

Arsenal.

¿Un estadio favorito para jugar?

El del Arsenal (Emirates Stadium)

¿Táctica preferida 4-4-2 o 4-3-3?

4-3-3.

¿Mejor gol de su carrera?

El de Paraguay (Eliminatorias 2026, en el Olímpico Atahualpa)

¿Jugador actual admiras?

A Moisés Caicedo.

¿Entrenador que lo marcó?

(Hernán) ‘Bolillo’ Gómez.

¿Cancha rápida o lenta?

Rápida.

¿Momento más memorable del mundial?

Marcarle el gol y ganarle a Croacia, una selección que venía de ser tercera en el mundial.

¿Un sueño por cumplir como entrenador?

Poder dirigir a Ecuador en un mundial.

¿Objetivo primordial en este año?

Ser campeón en esta segunda categoría de Manabí con 11 de Mayo y poder ascender a este equipo a la Serie B.

¿Mejor comida que ha probado en Manabí?

La Tonga