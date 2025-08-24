El futbolista Marcos Olmedo, de Mushuc Runa, muere durante un accidente de tránsito en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.

El futbolista Marcos Olmedo murió la mañana de este domingo, 24 de agosto, durante un accidente de tránsito que se registró en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Olmedo pertenecía a las filas del equipo ambateño Mushuc Runa, club en el que jugó cuatro partidos tras llegar al «Ponchito» en junio pasado.

Previo a su llegada el club de la Sierra central, el futbolista Marcos Olmedo también estuvo en los clubes Macará, Liga de Quito, Aucas, América de Quito y El Nacional, con el cual se consagró campeón del torneo Copa Ecuador en el 2024.

Marco David Olmedo Garrido estuvo convocado para el partido que su equipo jugó ante el club Macará, sin embargo no obtuvo la titularidad durante el encuentro que se disputó en el estadio Bellavista, de Ambato. Hoy, muchos de sus seguidores se mostraron consternados por la tragedia que cobró la vida del deportista.