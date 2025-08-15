¡El frío en Portoviejo dispara las ventas de pijamas y abrigos!

El frío en Portoviejo ha impulsado significativamente el comercio de ropa de invierno. Vendedores del Comercio Autónomo de la Alajuela y el Centro Comercial 1 reportaron un incremento del 30% en las ventas de prendas abrigadas durante las últimas semanas.

Entre los productos más demandados por el frío en Portoviejo se encuentran las pijamas , con precios promedio de 10 dólares , especialmente las tipo «peluche», diseñadas para brindar mayor abrigo.

Los buzos , con valores entre 15 y 25 dólares , también han ganado popularidad entre los compradores.

Asimismo, las chompas , cuyo costo oscila entre 25 y 35 dólares , son preferidas por personas que trabajan en la madrugada, cuando las temperaturas son más bajas.

Preferencias de los consumidores

Los compradores han mostrado una clara preferencia por prendas prácticas y cálidas. Alexandra Palma , residente de Portoviejo, explicó que las mañanas frías la han llevado a usar pijamas de tela gruesa para dormir. “Para salir de noche, siempre llevo un abrigo para evitar morir congelada”, comentó. La demanda de pijamas tipo «peluche» se ha destacado por su comodidad y capacidad para conservar el calor, siendo una opción económica para muchas familias.

Condiciones climáticas en Portoviejo Portoviejo registra temperaturas promedio con una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados , acompañadas de alta presencia de nubosidad , especialmente durante la madrugada. Estas condiciones representan un descenso de dos grados centígrados en comparación con la misma fecha del año anterior. La nubosidad persistente ha contribuido a la sensación térmica de frío, lo que ha influido en el comportamiento de compra de los ciudadanos.