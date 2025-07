El ESTA: la llave rápida que abre Estados Unidos a los migrantes ecuatorianos con pasaporte europeo

El ESTA (Electronic System for Travel Authorization), o en español, Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, es un permiso electrónico que autoriza a ciudadanos de la Unión Europea a viajar a Estados Unidos hasta por tres meses sin necesidad de visa tradicional.

Katiuska Hidrovo, migrante ecuatoriana del Cantón Bolívar, en Manabí, asegura que cuesta poco renovarlo y gracias a ello ha podido abordar un avión rumbo a ciudades estadounidenses como Miami, Nueva York o Chicago.

A partir de octubre de 2025, los ecuatorianos que quieran viajar legalmente a Estados Unidos deberán pagar al menos 435 dólares por la visa de turismo B1/B2, debido a la nueva “Visa Integrity Fee” incluida en la ley migratoria ‘One Big Beautiful Bill’, aprobada en la administración de Donald Trump.

Incremento en el costo

Esta medida eleva el costo actual de 185 dólares y también encarece visas de estudio y trabajo temporal, convirtiéndose en una traba económica adicional para quienes buscan ingresar de forma regular al país, con el objetivo oficial de reforzar controles migratorios y aumentar la recaudación fiscal.

Mientras muchos ecuatorianos deberán pagar ahora 435 dólares para solicitar la visa americana y esperar meses sin garantía de éxito, Katiuska y otros compatriotas que tienen pasaporte europeo cuentan con esta “llave” que simplifica todo.

Migrante ecuatoriana, pero no se queda para siempre en USA

La historia de Katiuska no empezó en Estados Unidos, sino en España. “Yo emigré a España, viví ahí 17 años. Luego, por circunstancias de la vida, regresé de vacaciones a Ecuador y mi padre falleció. Yo había sacado un título superior en socio sanitaria, y desde hace 12 años me radiqué en Calceta para cuidar a mi madre.”

Con el pasaporte europeo tiene la posibilidad de cruzar fronteras sin los obstáculos que otros enfrentan. —¿Cuál es el mayor tiempo que has estado en Estados Unidos, o que te permite tu condición migratoria? —Me permite estar tres meses, pero nunca llego a quedarme tanto. Una vez me sentí muy a gusto en casa de unas amigas, en un hermoso pueblito de Chicago, donde me decían “no te vayas todavía, no te vayas”.

Trámites costosos

En sus viajes recientes ha estado en Miami y Orlando. También recuerda visitas pasadas a Nueva York, Queens, y a Charlotte, Carolina del Norte, aunque dice que su motivación no es emigrar: “Nunca he pensado en radicarme definitivamente en Estados Unidos, siempre vengo por compras, porque se compra bastante económico y a visitar a mi familia, a mis amigos, pasarlo bien, pero a quedarme para siempre no.”

La facilidad de el ESTA que relata Katiuska contrasta con la realidad de muchos migrantes que quisieran traer a sus familiares de visita, pero que se topan con costos altos y trámites largos.

—¿Qué dicen los ecuatorianos ahora con estos precios de las visas? ¿Cuál ha sido la repercusión?

—Es mejor no presentarse, porque es un dineral, en estos tiempos que la economía no está buena, 435 dólares es bastantísimo. Para el ciudadano común es mucho, la gente no está contenta.

El ESTA es una ‘llave’

Aun así, hay ecuatorianos que siguen encontrando un camino distinto: “Sí, hay bastantes. El ESTA es una facilidad para viajar, entonces sí hay mucha gente, mucho ecuatoriano, sudamericano que tiene el pasaporte europeo y viaja así como yo.”

Para ellos, el ESTA no es solo un trámite digital: es la llave silenciosa que les permite cruzar fronteras sin filas, sin entrevistas y sin miedo al rechazo. Un atajo que pocos tienen, pero que abre la puerta a Estados Unidos en minutos y sin mirar atrás. (04)