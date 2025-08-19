El Ejército de Ecuador despliega 1.750 soldados en nueve provincias del país para combatir el crimen organizado

El Ejército de Ecuador reforzó la seguridad interna con la redistribución de 1.750 soldados recién graduados y unidades de élite. La medida busca fortalecer las operaciones militares en zonas con alta incidencia de grupos armados organizados. Esta acción responde al incremento de la violencia y al aumento de actividades ilegales en diversas regiones del país.

El despliegue de los soldados se realiza en nueve provincias estratégicas: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, ubicadas en la Costa; Carchi y Loja, en la Sierra; y Sucumbíos y Orellana, en el Oriente. Este movimiento busca contener el avance del crimen organizado y mejorar la seguridad ciudadana.

Ejército de Ecuador: refuerzo para la seguridad nacional

El traslado de tropas incluyó el envío aéreo de 250 soldados desde Latacunga a Guayaquil, Manta y Santa Rosa. Además, 1.500 soldados se movilizaron por vía terrestre hacia áreas remotas con alta presencia de grupos armados.

Este refuerzo militar tiene un objetivo claro: intensificar las operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas y explosivos.

El Ministerio de Defensa ha enfatizado la importancia de estas acciones. “Este movimiento estratégico fortalece las operaciones conjuntas del Bloque de Seguridad frente a las principales amenazas: narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y municiones, y los grupos armados delincuenciales que intentan sembrar terror en nuestro territorio”, señaló el organismo gubernamental a través de un comunicado.

Es así que el Ejército de Ecuador se enfrentará directamente a los grupos armados para reducir los índices de inseguridad en el país.

Contexto de la violencia y cifra récord de homicidios

Por otro lado, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado señaló que en los primeros seis meses del 2025 se registraron 4.619 homicidios. Esta cifra representa un aumento del 47% en comparación con el mismo período del año anterior.

Este récord histórico de violencia refleja la gravedad del conflicto que enfrenta el territorio ecuatoriano.