El ECU-911 atendió 28.725 emergencias durante el feriado del 10 de agosto por el Primer Grito de la Independencia

El ECU-911 atendió 28.725 emergencias durante el feriado del 10 de agosto, del 8 al 11 de agosto, de acuerdo a un comunicado de esta institución. Quito lideró con 5.612 incidentes, seguido por Guayaquil con 5.506 y Cuenca con 1.306. Las emergencias se gestionaron a través de la línea 9-1-1, la app móvil y cámaras de videovigilancia.

Las categorías de emergencias incluyeron 20.067 casos de seguridad ciudadana, 3.038 de gestión sanitaria, 2.970 de tránsito, 1.486 servicios municipales, 679 siniestros, 360 servicios militares y 125 gestiones de riesgos. Santo Domingo reportó 953 incidentes, Ambato 825 e Ibarra 656, mientras otros cantones sumaron 13.867 llamadas.

Estrategia de respuesta

El ECU-911 utilizó 3.100 servidores en 18 centros zonales para coordinar recursos. Cámaras estratégicas, 99 dispositivos en el litoral, 163 en terminales y 178 puntos del SAT monitorearon incidentes. Lugares de alta concentración, como balnearios y parques, recibieron especial atención.

El enfoque incluyó rutas de acceso y terminales aéreos. La logística permitió respuestas rápidas a emergencias. El Ministerio del Interior destaca la eficiencia del sistema. El ECU-911 reitera su compromiso con la seguridad integral. Articula recursos públicos y privados para atender emergencias. La ciudadanía confía en su operatividad durante feriados.

El ECU-911 recibe llamados de emergencias de índole criminal

El personal del ECU-911 durante el feriado también recibe llamado por emergencias de índole criminal. Durante el fin feriado, en provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos hubo hechos criminales en los que el ECU-911 derivó la asistencia de elementos policiales.

Desde los centros de operaciones, esta institución articula la atención de las diferentes entidades a las que deriva para la atención de emergencias. En el caso de los sucesos relacionados con violencia, la institución que asume es la Policía Nacional con su contingente.