El drama de Jannik Sinner tras perder el Roland Garros: «He pasado algunas noches sin dormir»

Jannik Sinner, tenista italiano y actual número 1 del ranking mundial, reveló en Halle, Alemania, haber pasado varias noches sin dormir tras perder la final de Roland Garros ante Carlos Alcaraz.

La derrota, ocurrida el pasado 8 de junio en París, marcó un punto de inflexión, y el jugador busca recuperar su ritmo competitivo en el ATP 500 de Halle, preparando su camino hacia Wimbledon, con el apoyo de su familia y amigos como clave para su enfoque.

Jannik Sinner sufre el impacto de la derrota

Sinner perdió la final de Roland Garros ante Alcaraz con un marcador de 2-6, 6-7(4), 6-4, 6-7(3), 6-7(10-3) tras cinco horas y 30 minutos de juego. El italiano admitió en una entrevista con Tennis TV que la derrota fue dura, destacando los puntos perdidos, incluyendo tres match points. “Ha sido una derrota muy dura, la verdad”, expresó.

El impacto psicológico de la final perdida se reflejó en las palabras del italiano, que no esquivó la autocrítica pero prefirió matizar la experiencia. “Puedes ver la parte negativa pero también hay una positiva y creo que nunca había jugado así en tierra en mi carrera. En Roma llegué a la final y en París también en todo un Grand Slam. Es increíble y el nivel al que ambos jugamos, Carlos y yo, fue extremadamente alto. Estoy feliz de ser parte de esto”.

Pasó días sin dormir

El tenista italiano, de 23 años, reveló que su familia ha sido parte importante en su recuperación tras la derrota ante el español Alcaraz. “Ya he pasado algunas noches sin dormir, aunque creo que cada día va mejor. Mi familia me apoya, y mis amigos también. Eso es lo más importante para mí. El tenis es importante en mi vida, pero mi familia y mis amigos lo son aún más. No obstante, pienso a menudo en el partido”, dijo.

“Estuve muy relajado con mi familia. Hicimos una barbacoa, jugamos al ping-pong con mis amigos. Cosas muy normales, nada especial. Me gusta volver a casa cuando hay mucho ajetreo. Me siento seguro en casa y con mis amigos. Saben cómo soy y cómo era antes. Me conocen muy bien”, explicó Sinner sobre los días posteriores a París.

Jannik Sinner está preparado para la gira sobre césped

En Halle, Alemania, donde se disputa el ATP 500, Sinner busca reencontrar sensaciones tras el tramo intenso en tierra batida. “Mirando atrás, todavía pienso en esos puntos y sé que no acabará aquí, pero por otro lado estoy feliz de estar aquí y de iniciar un nuevo torneo, me ayudará a coger nuevamente un ritmo competitivo”, afirmó.

El torneo, que incluye a jugadores como Hubert Hurkacz, sirve como preparación para Wimbledon, programado para julio.

Contexto de la carrera de Sinner

Jannik Sinner, nacido el 16 de agosto de 2001 en San Candido, Italia, ascendió al número 1 mundial en junio de 2024 tras victorias en el Australian Open y el Masters de Miami. Su derrota en Roland Garros, la final más larga en la historia del torneo, generó atención internacional, con reportes destacando su nivel competitivo.

El tenis en césped representa un nuevo desafío, donde Sinner buscará sumar títulos tras su debut en Wimbledon 2021. Su equipo técnico, liderado por Darren Cahill, ajusta estrategias para las próximas competencias, mientras el circuito masculino se prepara para la temporada de hierba.