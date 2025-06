El chef Esteban Verdesoto cocina su nueva versión: será paciente bariátrico

El famoso chef Esteban Verdesoto de Saboreando en la Mañana, de TVC en Quito, se someterá este fin de semana a una manga gástrica endoscópica para aliviar hernias en la columna y controlar su diabetes tipo 2. A sus 48 años, busca una vida más saludable con el apoyo de un equipo profesional.

Esteban Verdesoto, el carismático chef de TVC, está listo para un cambio grande. Este fin de semana, en Quito, pasará por una manga gástrica endoscópica, un procedimiento que reducirá el tamaño de su estómago. “No es solo por estética, es por mi salud”, explicó a EXTRA. Sus hernias en la columna le han causado dolores que limitan su trabajo y su pasión por las motos. Además, su diagnóstico de diabetes tipo 2, recibido hace cinco años, lo motivó a tomar esta decisión.

“No es fácil, pero quiero mejorar mi calidad de vida. Los medicamentos para la diabetes son caros, y quiero atacar el problema de raíz”, confesó Verdesoto. Con 100 kilos actualmente, su meta es perder entre 30 y 40 libras para aliviar la presión en su espalda y mantener su salud en orden.

Esteban: de la pantalla a la recuperación

Esteban Verdesoto lleva 25 años en la televisión ecuatoriana, siendo un rostro querido en programas de cocina y matinales en canales como TVC, Ecuavisa y RTS. Su carisma y recetas han conquistado a la audiencia, pero esta vez, el foco está en él. “Voy con todo. Tengo un equipo de nutricionista, psicólogo y entrenador personal que me acompañará”, contó. La cirugía, poco invasiva, le permitirá volver al set de Saboreando en la Mañana en solo tres días, junto a sus compañeros Martín Quintana y Karina Sarmiento.

Lecciones de un intento pasado

No es la primera vez que Esteban intenta bajar de peso. Hace años, probó “unas pastillitas de colores” que, entre risas, admite no fueron la mejor idea. “Funcionaron, pero no era sostenible. Ahora voy por un camino responsable”, aseguró. Su experiencia es un guiño a quienes buscan soluciones rápidas, recordándonos que la salud requiere compromiso.

Más allá de la cocina

Fuera de los fogones, Esteban es un apasionado de las motos. Desde 2012, lidera Intis MC Ecuador, un grupo de motociclistas que combina su amor por las Harley Davidson con labor social. “Las motos son mi escape, pero mi espalda no me deja disfrutarlas como antes”, dijo. Con esta cirugía, espera volver a rodar sin dolor.

Esteban no solo cocina platos deliciosos, sino también un futuro más saludable. Su mensaje es claro: “La salud es primero, y no hay que tener miedo de buscar ayuda profesional”.