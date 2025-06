El ceviche ecuatoriano de la familia ‘Caramelo’ triunfa con el impulso de Alejandra Jaramillo

En una cocina de Florida, lejos de su natal San Vicente, Manabí, María Elena López, madre de la influencer y presentadora de televisión Alejandra Jaramillo (‘La Caramelo’), repite una receta de ceviche que conoce desde siempre. A su alrededor, la familia bulle: hijas, nietos, su esposo… todos participan, de una forma u otra, en un emprendimiento que nació del amor por la comida ecuatoriana y el deseo de compartirla: The Best Ceviche.

“Lo que más se extraña siempre es la familia”, dice María Elena cuando se le pregunta por su tierra, aunque en Estados Unidos no está sola. “Tengo mis hijas, mis nietos, mi esposo”, resume y agradece.

Desde hace poco decidió convertir ese sabor de casa en negocio. “Mi emprendimiento realmente es nuevo”, aclara. La primera vez que ofreció sus ceviches al público fue en una feria comunitaria, gracias a una amiga. “Por mi amiga Luzma Valdés, que me dijo: ‘Mira, vamos a hacer esta feria’, y yo dije presente inmediatamente”.

El inicio del ceviche de los ‘Caramelo’ en EE.UU.

En aquella ocasión presentó su ceviche de camarón y su ceviche de pescado, preparado con corvina. “Les encanta la comida de mar aquí en los Estados Unidos”, asegura. Y aunque los productos los compra localmente, defiende que el sabor no se pierde. “Para mí es un mito, porque total el producto que tú compras fresco y lo preparas como tienes que prepararlo, da excelentes resultados”.

María Elena no está sola en este proyecto. Su hija María Gabriela Jaramillo López dice que probablemente su hermana Alejandra y su novio Beta Mejía le dieron la idea de The Best Ceviche a sus papás. «Entonces mi hermana Tita tomó la batuta y ella es la que se encarga de toda la logística del trabajo. Y por supuesto, mi mamá y mi papi al mando de cómo hacer el ceviche, porque son ellos los que lo saben hacer”.

De hecho, ‘La Caramelo’, también está involucrada. “Alejandra colabora, ella vende. Ella les compra los ceviches a nuestros padres y los vende todos los sábados en el CrossFit donde ella va a entrenar”, cuenta Gabriela.

Impacto digital y conexión familiar

Y así, entre ingredientes que cruzan culturas y manos que cruzan generaciones, el ceviche de la familia ‘Caramelo’ ha ido ganando seguidores. En Instagram ya suma más de 33.400 seguidores. “Las redes sociales son la ventana al mundo. Más Instagram”, dice María Elena, aunque también valora el poder del boca a boca digital: “Los estados de WhatsApp funcionan también, por supuesto, porque la gente ahí ve lo que tú estás haciendo”.

Gabriela vive en Clearwater, cerca de Tampa. Sus visitas a Miami son más que un reencuentro. “Lo hacemos con gusto, porque primero que vemos a mis padres y mis hermanas que viven aquí. Y segundo que comemos ecuatorianísimo cuando venimos acá. Es como una conexión con nuestro país”.

En ese encuentro de costumbres, afectos y recetas, el ceviche es mucho más que un plato típico: es memoria, presente y proyecto. Y el sabor manabita, bien llevado, no se diluye: se transforma en hogar, aun estando lejos. (36)