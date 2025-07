El actor Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness concluyeron su divorcio tras 27 años juntos

El actor australiano Hugh Jackman y su exesposa Deborra-Lee Furness han finalizado oficialmente su divorcio, poniendo fin a un matrimonio de 27 años. La sentencia definitiva se registró por el Tribunal Supremo del Condado de Suffolk, Nueva York, y se publicó el 23 de junio, según registros judiciales. La separación, anunciada en septiembre de 2023, se formalizó tras un acuerdo mutuo, motivado por el deseo de ambos de buscar crecimiento personal.

El proceso culminó menos de un mes después de que Furness presentara la solicitud de divorcio el 27 de mayo de 2025. Ella indicó que los términos eran incontestados y solo requerían la aprobación judicial. Los documentos, ahora marcados como “dispuestos”, reflejan un acuerdo sobre la división de su fortuna estimada en 387 millones de dólares, según reportes.

Hugh Jackman tiene otra relación desde enero

La pareja, que no tenía prenupcial, alcanzó este arreglo tras negociaciones que incluyeron propiedades y soporte financiero. Jackman, de 56 años, y Furness, de 69, se conocieron en 1995 durante el rodaje de la serie australiana Correlli y se casaron el 11 de abril de 1996. Tienen dos hijos adoptivos, Oscar y Ava. La separación inicial se anunció mediante un comunicado conjunto, destacando que su familia seguía siendo la prioridad.

Desde entonces, Furness ha hablado públicamente sobre el impacto emocional, describiendo el proceso como “un viaje traumático de traición”. Lo hizo en una declaración a medios el 27 de mayo. El contexto de la disolución incluye el inicio de una relación de Jackman con su excompañera de Broadway, Sutton Foster. Aquello se confirmó en enero tras ser vistos juntos en Santa Mónica. Foster, de 50 años, finalizó su matrimonio en 2024.

Otras parejas anunciaron sus rupturas

Este desarrollo coincidió con la venta de una propiedad conjunta en Nueva York valorada en 60 millones de dólares, listada en junio de 2025, como parte de la división de activos. El divorcio de celebridades ha generado atención mediática, reflejando tendencias de separaciones de alto perfil en Hollywood. En 2023, varias parejas notables, como Sacha Baron Cohen e Isla Fisher, también anunciaron rupturas.

En el caso de Jackman y Furness, la ausencia de un prenupcial complicó las negociaciones, aunque un acuerdo final evitó disputas públicas. Furness, actriz y productora, ha enfatizado su enfoque en el crecimiento personal, mientras Jackman continúa su carrera, con proyectos como Deadpool & Wolverine y presentaciones en Broadway.

La pareja mantiene un enfoque en la coparentalidad, según fuentes cercanas, y no se han reportado conflictos adicionales. Las autoridades judiciales no han revelado detalles específicos del acuerdo, respetando la privacidad solicitada por ambas partes.