Hace 2 meses
Espectáculos
Novedades

El actor ecuatoriano Danilo Carrera apuesta por el futuro de Deportivo Quito

El galán de series y telenovelas Danilo Carrera destina sus ingresos en Ecuador al Deportivo Quito y lidera la reestructuración del club capitalino.
2 minutos de lectura
El actor ecuatoriano Danilo Carrera apuesta por el futuro de Deportivo Quito
El protagonista de telenovelas Danilo Carrera apoya al Deportivo Quito con un proyecto sostenible que busca estabilidad y crecimiento. Foto: IG danilocarrerah.
El actor ecuatoriano Danilo Carrera apuesta por el futuro de Deportivo Quito
El protagonista de telenovelas Danilo Carrera apoya al Deportivo Quito con un proyecto sostenible que busca estabilidad y crecimiento. Foto: IG danilocarrerah.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El reconocido actor ecuatoriano Danilo Carrera cumple un rol importante en el resurgimiento de un equipo de fútbol ecuatoriano.

Su destacada trayectoria en telenovelas, programas de televisión y producciones internacionales ahora se suma a un proyecto que lleva dentro de su corazón.

Todo lo que gana en Ecuador va para el Deportivo Quito

Según contó su hermano Leopoldo, todos los ingresos que Danilo genera en Ecuador -incluyendo contratos publicitarios, participaciones en eventos y otras actividades- son destinados íntegramente al club capitalino Deportivo Quito.

Más que un apoyo económico, el actor de 36 años decidió involucrarse en la reestructuración de esta institución, una iniciativa que comparte con sus hermanos.

Danilo Carrera al mando

Aunque reside en Estados Unidos, donde es talento exclusivo de la cadena Telemundo, Danilo Carrera mantiene una comunicación constante con la directiva del club.

Supervisa procesos y se informa a detalle sobre el desempeño del equipo dentro y fuera de la cancha.

Por su parte, Felipe Carrera, conocido por su participación en el reality ‘MasterChef Ecuador’, asumió la presidencia de la Comisión de Fútbol, encargándose de organizar entrenamientos y el trabajo diario con los jugadores.

El proyecto impulsado por Danilo busca recuperar la gloria histórica del Deportivo Quito mediante la generación de ingresos sostenibles, la modernización de las instalaciones deportivas y el fortalecimiento de las divisiones juveniles.

La meta es lograr un crecimiento estructural que garantice la estabilidad del club a largo plazo.

Pasión por el fútbol

Pero más allá de la actuación, Danilo Carrera posee una profunda pasión por el fútbol que ha marcado gran parte de su vida.

Su vínculo con este deporte comenzó en su juventud, cuando integró el equipo sub-18 del club Emelec, con el que se coronó campeón en 2007.

Posteriormente, jugó para Barcelona Sporting Club hasta 2009, demostrando su talento y amor por el balompié.

Aunque una lesión lo llevó a cambiar su rumbo hacia la actuación, el fútbol sigue siendo una parte fundamental de su vida, que practica como hobby y mantiene siempre muy presente en su corazón.

La Policía captura en la provincia de Los Ríos a siete personas que serían integrantes de una agrupación delincuencial

El actor ecuatoriano Danilo Carrera apuesta por el futuro de Deportivo Quito

El actor ecuatoriano Danilo Carrera apuesta por el futuro de Deportivo Quito

