Eduardo Andrade revela que fue retenido en el aeropuerto de Cuba

Durante su reciente viaje a Cuba, el presentador Eduardo Andrade vivió un amargo momento, el mismo que acaba de compartir a través de redes sociales.

El oriundo de Guayaquil visitó la isla caribeña hace unas seis semanas, según se pudo verificar a través de los videos que compartió en sus redes sociales. Sin embargo, apenas ayer reveló que a su llegada a La Habana lo retuvieron las autoridades de Aduana.

¿Por qué retuvieron Eduardo Andrade?

Andrade contó que fue separado del resto de los pasajeros para un «interrogatorio de rutina», todo por portar un drone. “Yo desconocía que los drones eran prohibidos. En la aduana me lo quitaron hasta el momento de mi partida”, indicó el comunicador en un video.

Añadió que el incidente le generó gran temor, al tratarse de un país con políticas muy diferentes a las de Ecuador. «Este país vive una dictadura sin libertad de expresión«, explicó el ecuatoriano, añadiendo que la misma Aduana que le retuvo su drone es la «que le quita sin derecho a reclamo a los cubanos muchas cosas».

“Después de este susto y más de una hora en el aeropuerto, entendimos que debíamos ser más cuidadosos con quién hablábamos, qué decíamos y todo lo que grabáramos, al menos hasta salir del país”, añadió Andrade.

Borró todo el material que había grabado

El conductor de TV agregó que ante el temor de que le borraran el material audiovisual recopilado, optó por respaldar todo en la nube. Así como eliminar los archivos de manera física, tanto de las cámaras como de los celulares.

Precisó que la esta medida fue necesaria para evitar conflictos con las autoridades cubanas, conocidas por sus estrictas normas sobre el registro audiovisual.

Eduardo Andrade recorre el mundo

Eduardo Andrade está alejado de la televisión desde hace varios meses, pese a ser considerado uno de los mejores presentadores ecuatorianos en la actualidad.

Según ha indicado, extraña aparecer en pantalla, pero se siente feliz de tener tiempo libre para sus proyectos personales. Entre estos está el contenido sobre viajes que comparte en redes sociales, para lo que ya ha visitado países como Jamaica, China y más.

«Siempre extrañaré la televisión, pero también amo la libertad de tener tiempo para mis cosas personales y dedicarlo a mi familia. Si surge un proyecto que me permita esa flexibilidad, lo consideraría”, explicó Andrade en diciembre pasado a Extra.

¿Por qué están prohibidos los drones en Cuba?

Los drones no están totalmente prohibidos en Cuba, pero su uso, fabricación e importación están estrictamente regulados debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional, la privacidad, el uso del espectro radioeléctrico y la seguridad aérea.

La legislación principal que regula los drones es el Decreto No. 34 de 2021, publicado en la Gaceta Oficial No. 70 Ordinaria. Esta establece las normas para el uso de aeronaves no tripuladas en el territorio cubano y en la Región de Información de Vuelo asignada al país.

Los drones solo se permiten para aeromodelismo (por miembros del Club de Aviación de Cuba) y trabajos aéreos específicos (como agricultura, construcción, levantamiento cartográfico, filmación de eventos, búsqueda y salvamento, entre otros). Sin embargo, requieren siempre la autorización del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) y el grupo empresarial estatal GEOCUBA.