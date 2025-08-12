COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Ecuatorianos Palacios y Valencia lideran tabla de goleadores de la LigaPro 2025

A seis fechas del fin de la primera fase de la LigaPro 2025, Byron Palacios lidera con 15 goles, seguido por Daniel Valencia y otros ecuatorianos destacados.
A seis fechas del cierre de la primera fase de la LigaPro 2025, cuatro ecuatorianos lideran la tabla de goleadores, con Byron Palacios de Universidad Católica encabezando con 15 anotaciones.

Byron Palacios, el máximo goleador

Palacios, de 30 años, y delantero de Universidad Católica, lidera la tabla de goleadores de la LigaPro 2025 con 15 goles en 24 partidos. Sus tantos se distribuyen en 11 de jugada, tres de cabeza y uno de penal. Su último gol fue el 8 de agosto de 2025 en el empate 1-1 ante Orense en el Estadio Nueve de Mayo de Machala. Palacios ha marcado a Emelec (2), El Nacional (2), Manta (2), Vinotinto (1), Libertad (1), Barcelona (1), Deportivo Cuenca (1), Mushuc Runa (1), Macará (3) y Orense (1), además de registrar dos asistencias.

En la próxima fecha, el 16 de agosto, Universidad Católica enfrentará a Libertad a las 16h30, un duelo clave donde Palacios buscará ampliar su ventaja como máximo anotador. Su rendimiento lo posiciona como favorito al premio Ermen Benítez, otorgado al goleador del torneo.

Daniel Valencia, segundo en la carrera

Daniel Valencia, delantero de Manta FC, ocupa el segundo lugar con 14 goles en 22 partidos. Sus anotaciones incluyen seis de jugada, siete de cabeza y uno de penal. Su último gol fue en la derrota 3-1 ante Técnico Universitario por la fecha 23. Valencia ha marcado cinco dobletes. Marcó frente a Barcelona (1), Delfín (1), El Nacional (2), Técnico Universitario (3), Mushuc Runa (2), Vinotinto (2), Universidad Católica (1) y Emelec (2), con dos asistencias.

Valencia liderará el ataque de Manta FC este miércoles 13 de agosto en los 16avos de final de la Copa Ecuador ante San Antonio en el Estadio Olímpico de Ibarra. En la LigaPro, Manta visitará a Liga de Quito el domingo 17 de agosto a las 13h00.

Rafael Monti, el único extranjero en el top

El argentino Rafael Monti de Vinotinto FC es tercero con 13 goles en 24 partidos. Ha anotado 10 de jugada, dos de cabeza y uno de penal, además de registrar tres asistencias. Sus últimos dos goles fueron en el empate 3-3 ante Delfín por la fecha 23. Monti ha marcado a Emelec (1), Mushuc Runa (2), Universidad Católica (2), Delfín (4), Técnico Universitario (2), Libertad (1) y Liga de Quito (1), con cinco dobletes, dos de ellos frente a Delfín.

Vinotinto FC enfrentará a Deportivo Cuenca el lunes 18 de agosto a las 19h00, buscando mejorar su posición en la tabla.

Janner Corozo y Eber Caicedo completan el top 5

Janner Corozo, extremo de Barcelona SC, ocupa el cuarto lugar con 11 goles y tres asistencias en 22 partidos. Sus tantos incluyen siete de jugada, tres de cabeza y uno de penal. Ha marcado a Mushuc Runa (4), Delfín (1), Liga de Quito (1), Libertad (2), Técnico Universitario (1), Orense (1) y El Nacional (1), con su último gol ante El Nacional. Barcelona jugará contra Macará el domingo 17 de agosto a las 18h00 en Ambato.

Eber Caicedo, de Libertad, comparte el cuarto puesto con 11 goles y una asistencia en 20 partidos. Sus goles se dividen en siete de jugada, dos de cabeza y dos de penal. Ha anotado a Barcelona (2), Orense (2), Universidad Católica (2), Técnico Universitario (3), Emelec (1) y Mushuc Runa (1). Libertad enfrentará a Universidad Católica el 16 de agosto a las 16h30.

La LigaPro 2025

La LigaPro 2025, en su 67ª edición, comenzó el 14 de febrero y finalizará su primera fase el 28 de septiembre. Los 16 equipos compiten en dos etapas: la primera con partidos de ida y vuelta, y una fase final con dos hexagonales y un cuadrangular de descenso. Los seis primeros clasificarán al hexagonal por el título y cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, mientras los últimos cuatro jugarán por evitar el descenso. Independiente del Valle lidera con 50 puntos, seguido por Barcelona (44) y Liga de Quito (43).

Próximos partidos clave

La fecha 25 de la LigaPro incluye duelos cruciales para los goleadores. Además de los mencionados, destacan Técnico Universitario vs. Emelec el domingo 16 de agosto a las 15h30 y  Delfín vs. El Nacional el viernes 15 a las 19h00. Estos partidos serán determinantes para la tabla de goleadores y las posiciones de los clubes.

