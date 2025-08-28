¡Ecuatorianos listos para brillar! ¿Quiénes serán sus rivales en la Champions?

El sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/26, con cinco ecuatorianos, se realizará este jueves 28 de agosto de 2025 a las 11h00 (hora de Ecuador) en el Grimaldi Forum, Mónaco, para definir los ocho rivales de cada uno de los 36 equipos clasificados.

Formato y procedimiento del sorteo

Los 36 equipos están divididos en cuatro bombos según su coeficiente UEFA, con el campeón defensor, Paris Saint-Germain, como cabeza de serie en el Bombo 1. Cada equipo enfrentará ocho partidos (cuatro de local, cuatro de visitante) contra dos rivales de cada bombo, asignados por un software automatizado tras un sorteo manual inicial.

Las reglas prohíben enfrentamientos entre equipos de la misma federación y limitan a un máximo de dos rivales por liga, según UEFA. El sorteo será transmitido en vivo por UEFA.com, TNT Sports, y Max.

Los bombos quedaron definidos tras los playoffs que finalizaron este 27 de agosto.

Bombo 1 : PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

Bombo 2 : Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Club Brujas, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Benfica.

Bombo 3 : Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Nápoles, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsella.

Bombo 4 : Mónaco, Galatasaray, Copenhague, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Qarabag, Newcastle, Pafos, Kairat Almaty.

Ecuatorianos en la Champions

Cinco jugadores ecuatorianos participarán en la Fase de Liga.

Willian Pacho (PSG): El zaguero, de 23 años, fue clave en la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, y la Champions League 2024/2025. Pacho es titular fijo con Luis Enrique y jugó 38 partidos con 2 goles en la temporada pasada.

Por su parte, Moisés Caicedo, volante, de 23 años, disputó con Chelsea 35 partidos en la Premier League 2024/25, con 3 asistencias. Su rol en el Mundial de Clubes ganado por Chelsea lo posiciona como figura clave.

Mientras que Kevin Rodríguez, delantero, de 25 años, marcó 3 goles en 6 partidos con Union Saint-Gilloise esta temporada tras superar lesiones. Su equipo clasificó como campeón de la Belgian Pro League.

Situación de Hincapié y Ordóñez

Piero Hincapié, defensor, de 23 años, con Bayer Leverkusen suma 41 partidos con 2 goles y 3 asistencias en la Bundesliga 2024/25. Está vinculado a un posible traspaso al Arsenal antes del cierre del mercado el 1 de septiembre.

Por su parte, Joel Ordóñez, zaguero, de 21 años, no jugó con el Club Brujas en la goleada 6-0 ante Rangers FC en los playoffs por negociaciones con el Olympique de Marsella. Ha disputado 84 partidos con Brujas desde 2022.

La Champions League

La Champions League 2025/26, en su 71° edición, presenta un formato de liga con 36 equipos, reemplazando la fase de grupos. Los ocho primeros avanzan directo a octavos, los del 9° al 24° jugarán un playoff, y los del 25° al 36° serán eliminados. Una novedad es que el equipo mejor clasificado en la fase de liga jugará la vuelta de los cruces en casa hasta semifinales.

La fase de liga inicia el 16 de septiembre de 2025 y culmina el 28 de enero de 2026, con el fixture publicado antes del 30 de agosto. La final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna, Budapest. Inglaterra (6 equipos) y España (5 equipos) lideran la representación.