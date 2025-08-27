COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Negocios
Comercio

Ecuador y Japón fortalecerán sus relaciones bilaterales de comercio, inversión, industria y tecnología con firma de memorando de cooperación

El 28 de agosto, Ecuador y Japón firmarán un memorando en Tokio para fortalecer comercio, inversión e industria, consolidando lazos bilaterales.
2 minutos de lectura
Ecuador y Japón fortalecerán sus relaciones bilaterales de comercio, inversión, industria y tecnología con firma de memorando de cooperación. (Presidencia de Ecuador)
El 28 de agosto, en Tokio, el Presidente Daniel Noboa encabezará la firma de un memorando entre PRO ECUADOR y JETRO. Este acuerdo busca fortalecer la cooperación en comercio e inversión. La iniciativa abrirá nuevos mercados para Ecuador. Japón se consolida como socio estratégico en Asia.

El memorando tendrá una vigencia inicial de cinco años. Promoverá diálogos empresariales, seminarios y misiones comerciales bilaterales. Además, facilitará el intercambio de información técnica. Esto permitirá el acceso de productos ecuatorianos al mercado japonés.

En 2024, las exportaciones no petroleras a Japón alcanzaron USD 332 millones. Productos como camarón y flores lideran el comercio. Estos sectores generan miles de empleos en comunidades rurales. El acuerdo busca diversificar la oferta exportadora.

Ecuador impulsa su presencia en Asia

El memorando fomentará alianzas estratégicas y oportunidades de inversión. También apoyará la innovación y el desarrollo de startups. Las mipymes ecuatorianas se beneficiarán de actividades comerciales. Esto fortalecerá su inclusión en mercados internacionales.

Presidente Noboa y empresarios japoneses impulsan un acuerdo comercial

Durante la visita oficial, el ministro Luis Alberto Jaramillo participará en un seminario de JETRO. Este evento está dirigido a mipymes ecuatorianas. También se promoverán encuentros de networking con gremios japoneses. Estas acciones consolidarán la imagen de Ecuador.

Ecuador diversifica exportaciones y empleo

El camarón ecuatoriano exportó más de 14 mil toneladas en 2024. Las flores cortadas alcanzaron USD 8 millones en el mercado premium japonés. Cacao, brócoli y frutas procesadas también ganan relevancia. Estos productos sostienen empleos en zonas rurales.

La agenda en Japón incluye una reunión con el primer ministro japonés. Este encuentro reafirma la cooperación bilateral. Además, se promoverá la oferta exportable con la Asociación de Supermercados Japoneses. Estas acciones fortalecerán los lazos comerciales.

El memorando facilitará la entrada de productos ecuatorianos a Japón. También impulsará la innovación tecnológica y la competitividad. Las acciones en Tokio reflejan el compromiso del gobierno. Ecuador busca consolidarse como un aliado estratégico.

