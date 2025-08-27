Ecuador negocia acuerdo comercial con Panamá para impulsar exportaciones en 2026

El Gobierno de Daniel Noboa anunció que busca cerrar un acuerdo comercial con Panamá durante el primer trimestre de 2026. El éxito dependerá del tiempo que tomen las aprobaciones políticas en los parlamentos de ambos países.

El viceministro de Producción, Andrés Robalino, confirmó que esta iniciativa apunta a fortalecer la integración económica. El anuncio se dio en la presentación del Consejo Empresarial Ecuatoriano–Panameño (CEEP), en Quito, una plataforma binacional para impulsar comercio, inversión e integración.

Complementariedad en sectores estratégicos

Robalino adelantó que en septiembre se planea una reunión entre embajadores, empresarios y viceministros de Comercio Exterior. Ese encuentro será clave para acelerar la negociación y abrir espacios de cooperación económica.

El funcionario destacó que existe gran complementariedad con Panamá en sectores sensibles como el textil y agrícola. En ese marco, los acuerdos podrían iniciar como tratados parciales, enfocados en bienes y servicios estratégicos.

Panamá, cuarto socio comercial del Ecuador

A pesar de haber permanecido 17 años en la lista de paraísos fiscales, Panamá figura actualmente como el cuarto socio comercial de Ecuador. La relación económica entre ambas naciones sigue creciendo con fuerza.

Según Daniel Legarda, presidente del CEEP, el comercio bilateral no petrolero alcanzó 170 millones de dólares en 2024. Este intercambio podría aumentar hasta 100 millones más en el corto plazo.

Alianza respaldada por el sector privado

Legarda aseguró que los gobiernos de Daniel Noboa y José Raúl Mulino mantienen un acuerdo político y empresarial. El sector privado organizado ya manifestó su apoyo a esta iniciativa bilateral.

Para el presidente del CEEP, los dos países buscan diversificar destinos de exportación debido a los aranceles de Estados Unidos. Esta situación impulsa nuevas alianzas regionales para proteger sus mercados.

Interés panameño en productos no petroleros

Panamá muestra especial interés en productos no tradicionales del Ecuador, como manufacturas, muebles, cerámicas, químicos, farmacéuticos y electrodomésticos de línea blanca. El mercado panameño ofrece grandes oportunidades para los exportadores ecuatorianos.

En 2024, un 98% de las exportaciones ecuatorianas a Panamá correspondieron a productos no petroleros. Destacan alimentos balanceados con 20%, productos alimenticios con 19% y químicos y farmacéuticos con 7%.

Inversión ecuatoriana en Panamá

El acuerdo también apunta a promover inversiones ecuatorianas en Panamá. Ejemplo de ello es la Corporación Favorita, que expandió operaciones en varios países de la región, incluyendo Panamá, Costa Rica, Paraguay y Perú.

Frente a las críticas, Legarda subrayó que retirar a Panamá de la lista de paraísos fiscales no implica fomentar evasión tributaria. Más bien abre un camino para la integración.