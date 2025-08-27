Ecuador, con un bolón de verde mejorado. enfrenta a Perú en los cuartos de final del Mundial de los Desayunos

Ecuador avanzó a los cuartos de final del “Mundial de los Desayunos”, una competencia gastronómica virtual organizada por el streamer español Ibai Llanos. La clasificación se dio tras derrotar a Guatemala en octavos de final con su icónico bolón de verde. El plato ecuatoriano obtuvo 1.9 millones de votos en redes sociales, superando al representante guatemalteco por un margen de 75 mil votos.

Ahora, Ecuador enfrenta a Perú con una versión mejorada de su bolón, acompañado de estofado de carne, huevo frito y encebollado de pescado. Por su parte, Perú compite con su clásico pan con chicharrón y tamal. El “Mundial de los Desayunos”, que comenzó el 15 de agosto de 2025, reúne a 16 países en una contienda para elegir el mejor desayuno del mundo.

El Mundial de los Desayunos a través de redes

Las votaciones, abiertas desde este miércoles 27 de agosto, se realizan en las plataformas digitales de Ibai Llanos, donde los seguidores deciden qué plato avanza a semifinales. El torneo ha generado un gran entusiasmo en redes sociales, con miles de usuarios apoyando a sus países. En octavos de final, el bolón de verde, un plato típico de la cocina costeña ecuatoriana, se impuso como favorito tras un debate nacional.

Este plato, elaborado con plátano verde, queso y otros ingredientes tradicionales, ha ganado popularidad tanto en hogares como en restaurantes del país. Influencers ecuatorianos como Anthony Swagg y Nikki Mackliff han impulsado la votación, promoviendo el bolón con la bandera tricolor. Por su parte, Perú presenta una combinación potente: el tradicional pan con chicharrón, acompañado de tamal, un dúo que representa la riqueza de su gastronomía.

El ganador dependerá únicamente de los seguidores

La competencia entre Ecuador y Perú promete ser reñida, ya que solo uno de los dos países avanzará a las semifinales. Las votaciones están abiertas en las cuentas oficiales de Ibai Llanos, donde los usuarios deben dar “Me gusta” al comentario correspondiente al plato de su preferencia para apoyar a su país. El “Mundial de los Desayunos” busca celebrar la diversidad culinaria global, y la movilización en redes sociales será clave para determinar al ganador.

Aunque no se ha especificado la duración exacta de esta ronda, los resultados dependerán del apoyo de los seguidores. La iniciativa de Llanos ha captado la atención de audiencias internacionales, consolidándose como un evento que une gastronomía y entretenimiento digital.