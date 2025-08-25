COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Negocios

Ecuador avanza hacia un tratado de libre comercio con Japón para potenciar exportaciones e inversión estratégica en 2025

En la actualidad, Ecuador exporta 85 productos a Japón, principalmente banano, cacao, atún, camarón y brócoli. Estos cinco rubros concentran el 90% de las ventas, que en 2024 alcanzaron 182 millones de dólares.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Ecuador avanza en tratado de libre comercio con Japón para potenciar exportaciones e inversión estratégica en 2025
Ecuador busca abrir el mercado japonés a su banano, cacao y camarón con un tratado de libre comercio.
Ecuador avanza en tratado de libre comercio con Japón para potenciar exportaciones e inversión estratégica en 2025
Ecuador busca abrir el mercado japonés a su banano, cacao y camarón con un tratado de libre comercio.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El Gobierno de Ecuador busca un tratado de libre comercio con Japón mientras el presidente Daniel Noboa cumple una agenda oficial en ese país. La propuesta busca ampliar las exportaciones ecuatorianas y abrir paso a mayor cooperación en sectores estratégicos como la agroindustria, energía y farmacéutica.

En la actualidad, Ecuador exporta 85 productos a Japón, principalmente banano, cacao, atún, camarón y brócoli. Estos cinco rubros concentran el 90% de las ventas, que en 2024 alcanzaron 182 millones de dólares. El mercado japonés representa una gran oportunidad, aunque la balanza comercial sigue desfavorable.

Japón, socio clave para las exportaciones ecuatorianas

Durante 2025, Japón exportó a Ecuador bienes valorados en 332 millones de dólares, entre ellos vehículos, acero, maquinaria industrial y productos farmacéuticos. Estos artículos concentran el 87% de las importaciones nacionales desde el país asiático, señala el canal Ecuavisa.

Según José Antonio Hidalgo, presidente de Cordex, el banano ecuatoriano registró envíos por 4,33 millones de cajas en 2024, pero aún representa apenas el 6,36% de participación en Asia. Por ello, los gremios ven un enorme espacio de crecimiento.

Ecuador: reducir aranceles, meta del acuerdo comercial

Actualmente, el banano ecuatoriano paga aranceles del 20% en el primer semestre y 10% en el segundo. El tratado de libre comercio con Japón permitiría reducir estas cargas y dar mayor competitividad a los productos nacionales en ese mercado.

Xavier Rosero, representante de Fedexport, señaló que el diálogo abierto por Daniel Noboa puede marcar el inicio de negociaciones históricas. “Creemos que este acuerdo comercial abrirá la puerta a más exportaciones y también a nuevas inversiones japonesas en Ecuador”, indicó.

Inversión japonesa en energía y agroindustria

Además del comercio, Ecuador busca atraer inversión japonesa en sectores estratégicos. Japón ya participa como donante en el proyecto geotérmico Chachimbiro, un plan clave para la generación de energía limpia. El Gobierno espera que esta cooperación se amplíe hacia nuevas áreas de desarrollo.

El tratado de libre comercio Ecuador – Japón también representaría un impulso para la agroindustria ecuatoriana, con mayor acceso a tecnología avanzada y maquinaria japonesa. Con ello, el país busca diversificar su producción y consolidar su presencia en el mercado asiático.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reubicación de 125 comerciantes marca nueva etapa para el sector de la exminiterminal

Lamine Yamal confirma su amor con Nicki Nicole con una romántica foto

Independiente prohíbe el ingreso a su estadio a 25 hinchas tras gresca en partido ante la U. de Chile

Ecuador avanza hacia un tratado de libre comercio con Japón para potenciar exportaciones e inversión estratégica en 2025

Liam Rosenior elogia el talento y actitud de Kendry Páez en victoria ante Nantes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reubicación de 125 comerciantes marca nueva etapa para el sector de la exminiterminal

Lamine Yamal confirma su amor con Nicki Nicole con una romántica foto

Independiente prohíbe el ingreso a su estadio a 25 hinchas tras gresca en partido ante la U. de Chile

Ecuador avanza hacia un tratado de libre comercio con Japón para potenciar exportaciones e inversión estratégica en 2025

Liam Rosenior elogia el talento y actitud de Kendry Páez en victoria ante Nantes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reubicación de 125 comerciantes marca nueva etapa para el sector de la exminiterminal

Lamine Yamal confirma su amor con Nicki Nicole con una romántica foto

Independiente prohíbe el ingreso a su estadio a 25 hinchas tras gresca en partido ante la U. de Chile

Liam Rosenior elogia el talento y actitud de Kendry Páez en victoria ante Nantes

Golpeado en la calle: la historia de Toretto y la rápida acción de la UBA

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO