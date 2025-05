Dua Lipa sorprende al cantar “Héroe” de Enrique Iglesias en perfecto español

La cantante británica Dua Lipa interpretó en español la canción “Héroe” de Enrique Iglesias durante un concierto en el Movistar Arena de Madrid, España, como parte de su Radical Optimism World Tour. La actuación, que buscaba rendir homenaje a la música hispana, captó la atención por su pronunciación precisa.

Dua Lipa sorprende con su español

Dua Lipa, conocida por éxitos como “Levitating” y “Don’t Start Now”, pausó su setlist habitual para incluir una versión en español de “Héroe”, tema icónico de Enrique Iglesias lanzado en 2001. La presentación ocurrió ante un público de 15,000 personas en el Movistar Arena, un recinto completamente lleno.

Antes de cantar, Lipa expresó: “Estoy muy emocionada, pero quería intentar cantar en español para ustedes”, según videos compartidos en redes sociales.

#Farándula | Dua Lipa sorprende al cantar “Héroe” de Enrique Iglesias durante un concierto en Madrid, en perfecto español. pic.twitter.com/raQPc5edN1 — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) May 12, 2025

La cantante, de origen albanés-kosovar, demostró una pronunciación clara y fluida, lo que generó aplausos y reacciones positivas en el público y en plataformas como Instagram y X. Finalizó la interpretación con un “muchas gracias”, reforzando su conexión con los asistentes.

Contexto de la actuación

“Héroe” es parte del álbum Escape de Enrique Iglesias, un éxito que alcanzó el No. 3 en el Billboard Hot 100 en su versión inglesa (“Hero”) y tuvo gran impacto en el mercado hispano. La elección de esta canción por parte de Lipa refleja su interés por conectar con audiencias de habla hispana, un esfuerzo que ya había mostrado en colaboraciones como el remix de “Talk Talk” de Charli XCX y Troye Sivan en 2024, donde incluyó frases en español.

La actuación en Madrid no fue un hecho aislado. Lipa ha incorporado elementos de la cultura hispana en su carrera, incluyendo colaboraciones con artistas latinos como J Balvin en “Un Día” (2020). Su gira Radical Optimism, que comenzó en marzo de 2025, ha recorrido ciudades como Auckland y Londres, pero esta fue la primera vez que interpretó una canción completa en español en vivo.

Reacciones y alcance

La interpretación se viralizó rápidamente en redes sociales. Publicaciones en X de medios como ABC Noticias México y ADN40 destacaron la sorpresa del público y la calidad de la pronunciación de Lipa. Clips de la actuación, compartidos por la cuenta oficial de Instagram de la cantante, acumularon miles de vistas en menos de 24 horas.

El concierto en Madrid fue el primero de dos presentaciones programadas en la ciudad, dentro de una gira que continuará por Europa y América. La inclusión de “Héroe” subraya la estrategia de Lipa para acercarse a mercados hispanohablantes, un segmento clave en la industria musical global.

Dua Lipa llegará a América Latina

La gira Radical Optimism de Dua Lipa incluye presentaciones en múltiples países de Asia, Oceanía, Europa, Norteamérica y América Latina.

En Sudamérica, los conciertos se darán en Argentina (7 de noviembre en Buenos Aires), Chile (por anunciar, noviembre), Brasil (por anunciar, noviembre), Perú (por anunciar, noviembre), Colombia (28 de noviembre en Bogotá) y México (1 y 2 de diciembre en Ciudad de México).