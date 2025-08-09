COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Sicariato

Dos personas murieron a causa de un ataque a bala en la parroquia Alhajuela, de Portoviejo

En el lugar de los hechos falleció de manera inmediata uno de los baleados, Luis Alfredo Moreira Linzan; mientras que Miguel Sebastián Palma Vázquez quedó en estado grave.
Dos personas murieron a causa de un ataque a bala en la parroquia Alajuela, de Portoviejo
Los moradores alertaron de inmediato a los organismos de rescate sobre lo ocurrido.
Dos personas murieron a causa de un ataque a bala en la parroquia Alajuela, de Portoviejo
Los moradores alertaron de inmediato a los organismos de rescate sobre lo ocurrido.

Redacción

Redacción ED.

Dos personas murieron a causa de un ataque a bala ocurrido en el sitio Cascabel, de la parroquia Alhajuela, en Portoviejo.

Según se pudo conocer, en el momento en que cuatro personas se movilizaban en un automóvil aparecieron sicarios y le descargaron una ráfaga de balas al vehículo.

El ruido de los disparos alertó a las personas que habitan por el sector, quienes salieron de sus viviendas para saber lo que estaba pasando.

Tras la fuga de los criminales, los moradores se acercaron al vehículo y encontraron a dos personas baleadas, las otras dos se salvaron.

En el lugar de los hechos falleció de manera inmediata uno de los baleados, Luis Alfredo Moreira Linzan; mientras que Miguel Sebastián Palma Vázquez quedó en estado grave. El ataque ocurrió aproximadamente a las 19h00 del viernes 08 de agosto del 2025.

Ataque a bala: Miguel Palma también falleció la madrugada de este sábado

Los moradores alertaron de inmediato a los organismos de rescate sobre lo ocurrido. Al lugar de los hechos se movilizaron agentes de la Policía y rescatistas.

A Miguel Palma lo trasladaron hasta el hospital Verdi Cevallos, de Portoviejo, donde luego de ser revisado quedó internado, debido a la complejidad de su estado.

Mientras tanto, en el lugar de los hechos, los policías se encargaron del análisis del sitio, recolección de evidencias y el levantamiento del cadáver de Moreira, cuyo cuerpo se trasladó al centro forense de Manta para que se le realice la autopsia.

Llegada la madrugada de este sábado 09 de agosto del 2025, se conoció que Miguel Palma también había fallecido, debido a las graves lesiones causadas por los disparos que recibió.

Los agentes se movilizaron al hospital para encargarse también del levantamiento del cadáver de esta segunda víctima mortal.

Los agentes de la Policía investigan los motivos por los que atacaron a estas personas. Asimismo, la identidad y paradero de quienes cometieron el doble crimen en la parroquia Alhajuela.

Esta no es la primera ocasión que ocurre un asesinato en este sector o sus alrededores. El 20 de abril pasado, hombres armados se metieron a una vivienda del sitio Cascabel y acabaron con la vida del comerciante Fernando Macías Cedeño.

Se desconoce si todos estos crímenes guardan alguna relación. (07)

