Dos nuevas víctimas mortales en Manta: adolescente y albañil asesinados en ataques armados

Un adolescente de 17 años y un trabajador de albañilería se suman a las víctimas de ataques de sicarios en Manta. En la noche del 26 de agosto de 2025 y la mañana del 27 de agosto, Manta, se vio sacudida por dos homicidios violentos perpetrados por desconocidos.

Justin Xavier Cornejo Huerta, de 17 años, y Diafran Jacobo Cedeño Arteaga, de 53 años, perdieron la vida en ataques armados.La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, continúa enfrentando una alarmante escalada de violencia. En menos de 24 horas, dos nuevas víctimas de asesinatos se suman a las 330 muertes violentas registradas en el cantón durante 2025, según datos de la Policía.

Los hechos, ocurridos en el barrio Jipijapa y la ciudadela 20 de Mayo, reflejan la creciente actividad de grupos criminales en la zona. En el distrito los ataques armados son cada vez más frecuentes.

Primer crimen

El primer incidente ocurrió pasadas las 23:30 del martes 26 de agosto en el barrio Jipijapa, parroquia Eloy Alfaro. Un joven identificado como Justin Xavier Cornejo Huerta, de 17 años, baleado por sujetos desconocidos fue víctima de sicariato. Los estruendos de los disparos alertaron a los vecinos, quienes, atemorizados, salieron de sus hogares para entender lo sucedido. Según testigos, el ataque fue rápido y los agresores huyeron sin dejar rastro.

La Policía Nacional acudió al lugar, donde encontró el cuerpo sin vida del adolescente en la vía pública. Agentes de la Unidad de Criminalística realizaron el levantamiento del cadáver, y lo trasladaron al centro forense de Manta para la autopsia correspondiente.

Otra de las víctimas de sicariato

La mañana del 27 de agosto, las autoridades reportaron la muerte de Diafran Jacobo Cedeño Arteaga, un albañil de 53 años, quien había sido herido de bala el 25 de agosto en la ciudadela 20 de Mayo. Cedeño Arteaga, internado en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, no resistió las heridas y falleció tras dos días de lucha. El cuerpo de la víctima también lo trasladaron al centro forense para los procedimientos legales.

Este segundo caso elevó la preocupación en una ciudad. Crímenes que en su mayoría están relacionados con bandas de delincuencia organizada vinculadas al tráfico de drogas.

Una ciudad bajo presión con víctimas de atentados

Manta, conocida por su posición estratégica en la costa del Pacífico, se ha convertido en un epicentro de actividades delictivas, especialmente relacionadas con el narcotráfico. La parroquia Eloy Alfaro, donde ocurrió el primer homicidio, acumula 69 asesinatos en 2025, lo que la convierte en una de las zonas más peligrosas del cantón, según datos de la Policía.

La presencia de bandas criminales, como Los Lobos y otras vinculadas a carteles internacionales, ha intensificado la violencia, con víctimas de ataques armados, extorsiones y secuestros que afectan tanto a ciudadanos comunes como a figuras públicas.

Casos similares y antecedentes Los asesinatos de Cornejo Huerta y Cedeño Arteaga no son hechos aislados. El martes 26, horas antes de estos dos crimenes, asesinaron a Rubén Orley Mendoza Cevallos, de aproximadamente 32 años, conocido como “Sin Paro”. Ocurrió en la calle 109 y avenida 108 de la parroquia Tarqui, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí.

Además, las extorsiones, conocidas localmente como “vacunas”, dejan víctimas a su paso y registran un aumento en este distrito. Esta semana detuvieron a dos hombres implicados en un caso de extorsión a un comerciante. (27)