Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Dos niños presenciaron el asesinato de su madre y su tío en Machala

La madrugada del jueves, un grupo armado ingresó violentamente a una casa en Machala y asesinó a dos hermanos. Dos niños presenciaron el crimen.
Redacción

Redacción ED.

Un violento ataque armado registrado la madrugada de este jueves dejó como saldo dos personas asesinadas en el barrio Washington García, al sur de Machala. Las víctimas fueron identificadas como Dessiré Fransua Peña Vera, de 20 años, y su hermano Marvin Arturo Peña Vera, de 28 años. El hecho ocurrió dentro de su vivienda, a la que ingresaron varios hombres armados tras detonar un artefacto explosivo artesanal.

Ataque violento con explosivos y armas de fuego en Machala

Según testimonios de los vecinos y las primeras diligencias policiales, el ataque ocurrió alrededor de las 00h10 del jueves 28 de agosto. Varios sujetos encapuchados llegaron hasta la calle Octava y colocaron un explosivo casero en la puerta principal de la vivienda, la cual fue destruida por la detonación, permitiendo su ingreso forzado.

Dessiré Peña Vera fue la primera en ser alcanzada por los agresores. Al verlos ingresar armados, intentó alertar a los vecinos gritando, pero fue atacada con al menos ocho disparos. Murió en el lugar.

El presunto blanco del ataque era su hermano Marvin Peña Vera, quien se encontraba en la sala. Intentó huir tras la explosión, pero fue alcanzado por los atacantes y recibió más de quince impactos de bala, según confirmó personal de Criminalística.

Dos menores presenciaron el crimen en Machala

Dentro de la vivienda también se encontraban dos niños pequeños, de 2 y 3 años, hijos de Dessiré y sobrinos de Marvin. Aunque no sufrieron heridas físicas, presenciaron el crimen en su totalidad. Ambos fueron hallados llorando en el lugar y posteriormente entregados a su padre, quien acudió al sitio tras ser alertado.

Los menores fueron puestos bajo resguardo psicológico como parte del protocolo de atención a víctimas indirectas de violencia.

Escena del crimen y antecedentes de una de las víctimas

En la escena, la Policía Nacional levantó 15 indicios balísticos calibre 9 mm, cuatro proyectiles deformados y fragmentos metálicos compatibles con artefactos explosivos improvisados.

Fuentes policiales confirmaron que Marvin Peña Vera tenía antecedentes penales por los delitos de robo y asociación ilícita, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue un acto dirigido y no un intento de asalto común.

Reacciones del vecindario y situación de seguridad

Moradores del sector relataron que el ataque fue de una violencia inusitada. “Primero fue el estruendo, luego una lluvia de balas… después solo escuchamos motos y carros acelerando para escapar”, dijo un residente que prefirió mantener su identidad en reserva.

La tranquilidad del barrio Washington García se ha visto alterada por este hecho, que se suma a una serie de incidentes violentos registrados en los últimos meses en sectores urbanos y suburbanos de Machala.

Investigación en curso tras crimen de hermanos en Machala

Las unidades de la Policía Nacional y Fiscalía iniciaron una investigación por el delito de sicariato. Se recopila evidencia física y audiovisual, incluyendo cámaras de seguridad cercanas, mientras se analizan posibles vínculos con grupos delictivos organizados que operan en la zona.

Hasta el momento no se han registrado detenciones, pero las autoridades no descartan futuros operativos en base a la información recopilada.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Centro Forense de Machala para las respectivas autopsias. (12)

