Dos hombres sufrieron descargas eléctricas en una obra en El Carmen

Luis Cayetano, de 28 años, y Víctor Vera, de 23 años, sufrieron descargas eléctricas el 20 de agosto de 2025 aproximadamente a las 13h30 en El Carmen, Manabí, tras contactar un cable de alta tensión durante trabajos de construcción.

La tarde del 20 de agosto de 2025, un estallido eléctrico interrumpió la calma en el sector San Pedro, parroquia urbana 4 de Diciembre, cantón El Carmen, Manabí. Luis Cayetano y Víctor Vera, trabajaban en una obra de construcción cuando un cable de alta tensión los alcanzó. El impacto los arrojó al suelo, dejando a Cayetano con dolor generalizado y a Vera con quemaduras de primer grado en el brazo izquierdo. Los gritos de los obreros alertaron a los vecinos, quienes contactaron al ECU-911.

Equipos del Cuerpo de Bomberos de El Carmen llegaron al lugar, estabilizaron a los heridos y los trasladaron al Hospital Básico El Carmen. Los paramédicos aplicaron primeros auxilios en el sitio, donde encontraron a Cayetano consciente pero desorientado y a Vera con visibles marcas de quemaduras. En el hospital, los médicos realizaron estudios para descartar lesiones internas, confirmando que Cayetano presentaba trauma generalizado y Vera requería tratamiento por quemaduras. Ambos permanecieron en observación hasta el 21 de agosto, según fuentes hospitalarias.

La Policía Nacional, junto con la Unidad de Investigación de Accidentes, acordonó la obra, ubicada en la calle Simón Bolívar, y recolectó indicios, como un cable expuesto y herramientas de construcción. Los agentes interrogaron al maestro de la obra, quien afirmó que los obreros manipulaban vigas metálicas cerca de un poste eléctrico.

Se investiga las causas por las que se dieron las descargas eléctricas

Las autoridades investigan si el incidente resultó producto de negligencia o fallos en las medidas de seguridad. La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) inspeccionó el cableado, que carecía de mantenimiento reciente, según el ECU-911.

La Policía Nacional y los bomberos examinaron el sitio para determinar si el cable estaba expuesto por descuido. Los investigadores revisaron la obra para verificar el cumplimiento de normas de seguridad laboral.

El Hospital Básico El Carmen informó que Luis Cayetano sufrió dolor generalizado sin fracturas, pero requirió estudios neurológicos por posibles secuelas. Víctor Vera presentó quemaduras de primer grado en el brazo izquierdo y permanece estable. Ambos, oriundos de El Carmen, continuan bajo observación, según el hospital. No se reportaron más lesionados.

Piden inspección de obras para prevenir accidentes

Los vecinos de San Pedro exigen la inspección de obras locales y a CNEL reparar cables expuestos antes de que ocurran otros hechos.

El accidente eléctrico en El Carmen dejó a Cayetano y Vera heridos, exponiendo riesgos laborales que merecen la atención de las autoridades con visitas técnicas que permitan establecer que todas las medidas de seguridad se estén aplicando. (22)