Dos hombres murieron baleados mientras hacían delivery

Dos hombres fueron baleados por sicarios la tarde de este miércoles 20 de agosto aproximadamente las 15h00 en la avenida 3 de Noviembre, parroquia Leonidas Plaza del cantón Sucre, provincia de Manabí por motivos desconocidos.

Un rugido de motocicleta y disparos irrumpió en la avenida 3 de Noviembre, parroquia Leonidas Plaza, cantón Sucre, Manabí. Dos hombres, repartidores de un servicio de delivery, conducían una motocicleta cuando sicarios, también en moto, los persiguieron a gran velocidad. Los atacantes abrieron fuego, propinaron múltiples disparos, impactaron a las víctimas en el torso y la cabeza, y huyeron, dejando tras de sí un escenario de caos. Los repartidores colapsaron en el asfalto, rodeados de sangre y casquillos calibre 9 milímetros.

El ECU-911 recibió la alerta y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, donde una multitud se congregó, consternada. Unidades de Criminalística y Dinased acordonaron la avenida, recolectaron casquillos y examinaron la motocicleta, que quedó con daños visibles. La Fiscalía de Manabí autorizó el traslado de los cuerpos al Centro Forense de Manta para las autopsias. Los familiares, devastados, acudieron al lugar, pero no impidieron el levantamiento, aunque sus llantos resonaron en la calle.

El doble homicidio ocurrió horas después de otro crimen en Leonidas Plaza, donde un estudiante murió baleado frente a un colegio. La Policía Nacional investiga posibles conexiones entre ambos casos, pero no confirmó vínculos al cierre de esta edición.

Investigan causas por lo que los hombres fueron baleados

Los agentes interrogaron a testigos, quienes describieron a los sicarios como figuras encapuchadas, La Fiscalía abrió un expediente por homicidio, conforme al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La Dinased analizó los casquillos para identificar el arma empleada. Los agentes compararon el caso con un homicidio en Chone el 19 de agosto, que también involucró sicarios en motocicleta. La Fiscalía solicitó pistas al 1800-DELITO y revisó registros de los repartidores, aún sin identificar públicamente, para esclarecer posibles móviles, como extorsión o ajustes de cuentas.

Respuesta de las autoridades

La Policía anunció operativos conjuntos con el Ejército Ecuatoriano en Leonidas Plaza. La Fiscalía agilizó pericias para identificar a los responsables. El doble asesinato de los repartidores conmocionó a Sucre. La Policía Nacional busca a los sicarios, mientras la comunidad exige seguridad en Leonidas Plaza.

Sucre enfrenta 43 homicidios violentos entre enero y julio de 2025, según cifras policiales. En junio, un ataque en San Jacinto dejó un herido. La parroquia Leonidas Plaza, con alta actividad comercial, careció de suficiente vigilancia, según los vecinos, quienes exigieron al GAD de Sucre instalar cámaras de seguridad y aumentar patrullajes para proteger a trabajadores y estudiantes. (22)