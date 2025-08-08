COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Migrantes

Donald Trump ordena un censo que excluye a inmigrantes ilegales en EE.UU.

El próximo censo nacional en Estados Unidos está en el centro de una controversia política por la exclusión de inmigrantes.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Donald Trump ordena un censo que excluye a inmigrantes ilegales en EE.UU.
La exclusión de inmigrantes ilegales en el censo nacional 2030 reabre debates legales y políticos en Estados Unidos. Foto: Freepik.
Donald Trump ordena un censo que excluye a inmigrantes ilegales en EE.UU.
La exclusión de inmigrantes ilegales en el censo nacional 2030 reabre debates legales y políticos en Estados Unidos. Foto: Freepik.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, ordenó al Departamento de Comercio iniciar el desarrollo de un nuevo censo nacional que excluya a los inmigrantes que residan ilegalmente en el país.

Según explicó el mandatario, esta iniciativa busca una medición más precisa de la población, dejando fuera a quienes no cuentan con estatus legal. Trump afirmó: «Las personas que están en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO». Esta medida implica un cambio histórico en la forma en que se realiza el conteo de habitantes desde 1790.

El censo nacional en Estados Unidos determina la redistribución de escaños en la Cámara de Representantes y la asignación de fondos federales, por lo que la exclusión de inmigrantes ilegales podría modificar la representación política y la distribución económica en el país. Tradicionalmente, el conteo incluye a todos los residentes sin importar su estatus migratorio y el próximo censo está previsto para 2030. Los resultados oficiales se revelarán en 2031, afectando la configuración de los distritos congresionales.

Impacto del nuevo censo y antecedentes legales

El anuncio de Trump reaviva un intento anterior de excluir a inmigrantes irregulares en 2020 mediante una pregunta sobre ciudadanía, esfuerzo que la Corte Suprema detuvo al considerar la medida “aparentemente artificiosa”.

La administración Biden recuperó la práctica de contar a todos los residentes en el censo, sin importar su situación migratoria. Esta nueva directiva podría enfrentar de nuevo problemas legales pero llega en un contexto donde una mayoría conservadora en tribunales podría facilitar su aprobación.

El censo nacional que ahora impulsa Trump afectaría a aproximadamente 11 millones de indocumentados, incluyendo unos 4 millones de mexicanos y más de 7 millones de latinoamericanos, según el Pew Research Center.

Estados como CaliforniaTexas y Florida, donde se concentra gran parte de esta población, serían los más impactados en la representación y asignación de recursos. El cambio pretende además evitar que estados con mayor número de inmigrantes irrregulares obtengan una ventaja en el equilibrio político.

Críticas a Donald Trump y consideraciones técnicas

La Unión Americana de Libertades Civiles ha rechazado la medida de Donald Trump, alertando que la Constitución exige contar a todas las personas residentes. Sophia Lin Lakin, directora del proyecto de derechos electorales de la ACLU, aseguró que “nadie debería ser borrado del censo”.

Por otro lado, el proceso del censo nacional requiere una infraestructura considerable: la Oficina del Censo invirtió 13.700 millones de dólares en el conteo de 2020.

Con la planificación del censo nacional de 2030 en marcha, especialistas en demografía advierten que excluir a inmigrantes ilegales alteraría significativamente la representación política y la distribución de fondos federales durante la próxima década.

Es así que este cambio no sólo afecta aspectos técnicos del conteo poblacional sino que también tendrá impactos sociales y políticos trascendentales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump ordena un censo que excluye a inmigrantes ilegales en EE.UU.

Estados Unidos aplica aranceles históricos y enfrenta incertidumbre económica

José Serrano ha sido investigado por la justicia ecuatoriana por estar presuntamente relacionado a varios casos

Ocho personas enfrentan cargos por delincuencia organizada y tráfico de drogas, en El Oro

Dua Lipa incursionará en el mercado del fitness con productos de entrenamiento bajo su nombre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump ordena un censo que excluye a inmigrantes ilegales en EE.UU.

Estados Unidos aplica aranceles históricos y enfrenta incertidumbre económica

José Serrano ha sido investigado por la justicia ecuatoriana por estar presuntamente relacionado a varios casos

Ocho personas enfrentan cargos por delincuencia organizada y tráfico de drogas, en El Oro

Dua Lipa incursionará en el mercado del fitness con productos de entrenamiento bajo su nombre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos aplica aranceles históricos y enfrenta incertidumbre económica

José Serrano ha sido investigado por la justicia ecuatoriana por estar presuntamente relacionado a varios casos

Ocho personas enfrentan cargos por delincuencia organizada y tráfico de drogas, en El Oro

Dua Lipa incursionará en el mercado del fitness con productos de entrenamiento bajo su nombre

Ecuatoriana Kerlly Real se une al Parma tras su paso por Valencia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO