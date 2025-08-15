Donald Trump llama a Vladimir Putin un “tipo inteligente” previo a la Cumbre en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, como “un tipo inteligente”. Esto en declaraciones a la prensa ofrecidas este viernes desde el avión presidencial, mientras se dirigía a Alaska para un encuentro bilateral. El motivo de la reunión, según Trump, es fortalecer las negociaciones entre ambos líderes, quienes han sostenido conversaciones durante años.

Al ser consultado sobre la diferencia entre negociaciones telefónicas y encuentros presenciales, Trump afirmó que tanto él como Putin han mantenido diálogos por “mucho tiempo”. Sin embargo, ahora lo hacen como presidentes de sus respectivos países. “Es un tipo inteligente, que lleva haciéndolo por mucho tiempo, al igual que yo”, señaló, refiriéndose a la experiencia de ambos en negociaciones.

Trump y Putin se reunirán en Alaska

El mandatario estadounidense destacó que su trayectoria previa a la presidencia fue “mucho más difícil” que su actual rol, lo que, según él, facilita su entendimiento con Putin. Trump también subrayó que existe “un buen nivel de respeto por ambas partes” y expresó optimismo sobre la cumbre. “Creo que algo saldrá de eso”, afirmó, añadiendo que Putin llegará acompañado de empresarios rusos, lo que calificó como un aspecto positivo.

El encuentro en Alaska se enmarca en un contexto de relaciones bilaterales marcadas por tensiones geopolíticas. También en esfuerzos por encontrar puntos de acuerdo en temas como comercio, seguridad y cooperación internacional. La reunión busca consolidar el diálogo entre Washington y Moscú, en un momento en que ambos líderes enfrentan desafíos internos y externos. La reunión será a partir de las 14h30 (hora ecuatoriana)

Oportunidades económicas entre ambos países

Las declaraciones de Trump reflejan su intención de proyectar una relación de respeto mutuo con Putin, destacando la experiencia de ambos en negociaciones de alto nivel. Aunque no se especificaron los temas concretos de la agenda, la presencia de empresarios rusos sugiere un interés en explorar oportunidades económicas entre ambos países. La cumbre en Alaska ha generado expectativa en la comunidad internacional.

Las autoridades estadounidenses no han proporcionado más detalles sobre la duración o los puntos específicos que se abordarán. Sin embargo, se espera que la reunión aborde asuntos clave para la estabilidad global. La Casa Blanca informó que se proporcionarán más detalles tras la conclusión del encuentro. Mientras tanto, las declaraciones de Trump marcan el tono de una reunión que busca fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Rusia.