Doble homicidio de agentes de tránsito en Manta está vinculado a otros crímenes, dijo la Policía

Los crímenes de los dos agentes de tránsito: David Isaac Yánez Velasco y Javier Morán tienen relación con asesinatos anteriores contra funcionarios de tránsito y una lista que circula en las redes sociales, dijo la Policía.

A David Isaac Yánez Velasco, de 27 años, y Javier Morán, de 34 años, agentes de tránsito de Manta, los asesinaron a tiros el 14 de agosto de 2025. Los asesinaron en los sectores de Costa Azul y Nuevo Tarqui, en la provincia de Manabí, Ecuador.

La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, se vio sacudida por una jornada violenta el jueves 14 de agosto de 2025. Esto cuando asesinaron a dos agentes de la Agencia Municipal de Tránsito (AMT) en ataques armados separados, pero con un denominador común: la aparente conexión con crímenes anteriores contra funcionarios de tránsito.

Lo ocurrido

El primer ataque ocurrió alrededor de las 06:20 en la ciudadela Costa Azul. David Isaac Yánez Velasco, un agente de la tercera promoción, se desplazaba en un vehículo de color celeste cuando lo interceptaron por una camioneta doble cabina. Según testigos, varios hombres armados cerraron el paso al vehículo de Yáñez y le dispararon al menos 12 veces. Las balas impactaron el parabrisas y la ventana del conductor.

El agente de tránsito quedó sin vida dentro del automóvil, y los atacantes huyeron rápidamente. A pocos kilómetros del lugar, las autoridades localizaron una camioneta doble cabina de color vino incendiada, la que usaron los asesinos para cometer el crimen.

Personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) acudió al sitio. Esto para recolectar indicios, incluyendo casquillos de bala. Mientras el cuerpo del agente de tránsito Yáñez lo trasladaron al centro forense de Manta para la autopsia.