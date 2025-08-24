Djorkaeff Reasco anotó el gol con el que El Nacional derrotó a Liga (Q) en el Olímpico Atahualpa

El Nacional se impuso 1-0 a Liga de Quito este domingo en el estadio Olímpico Atahualpa, en un vibrante encuentro correspondiente a la LigaPro ecuatoriana. Con un gol de Djorkaeff Reasco a los 16 minutos, el equipo militar aseguró tres puntos vitales ante un considerable marco de público,. Con ello complicó las aspiraciones de Liga de Quito de alcanzar el liderato en esta fase del campeonato. El Nacional jugó con un elemento menos tras la expulsión de Anthony Bedoya.

El partido, caracterizado por su intensidad desde el inicio, vio a El Nacional capitalizar una oportunidad temprana con el tanto de Reasco, quien definió con precisión tras una jugada colectiva. Liga de Quito, actual campeón del fútbol ecuatoriano, buscó el empate durante el resto del encuentro, pero careció de efectividad frente al arco rival. En el segundo tiempo, El Nacional generó al menos tres oportunidades claras para ampliar el marcador, pero sus delanteros no lograron concretar.

El Nacional ascendió al décimo lugar

Con esta derrota, Liga de Quito se queda en la tercera posición de la tabla general con 44 puntos, a nueve unidades del líder, Independiente del Valle, que suma 53. Barcelona SC, con 47 puntos, también supera al conjunto albo. Este resultado marca la segunda jornada consecutiva en la que Liga cede puntos, tras empatar sobre la hora contra Manta FC en el estadio Rodrigo Paz Delgado en la fecha anterior.

Por su parte, El Nacional escaló a la décima posición con 31 puntos, consolidando una actuación sólida que refuerza su confianza para las próximas jornadas. El encuentro en el Atahualpa destacó por el ambiente festivo y la asistencia masiva de hinchas, quienes respaldaron a ambos equipos en un duelo clave de la LigaPro. En la próxima fecha, Liga de Quito recibirá a Macará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, buscando recuperar terreno en la tabla.

Buscan llegar a las instancias finales

Mientras tanto, El Nacional enfrentará a Vinotinto en condición de visitante, con el objetivo de mantener su racha positiva. La LigaPro 2025 se encuentra en una fase decisiva, con Independiente del Valle liderando la tabla y equipos como Liga de Quito y Barcelona SC luchando por asegurar un lugar en los primeros puestos para clasificar a las instancias finales. El Nacional, conocido por su historial competitivo, busca recuperar protagonismo tras un torneo con altibajos.