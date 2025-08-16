COMUNIDAD POR USD 1
Distrito Manta registra tres enfrentamientos de Policías con delincuentes armados en 24 horas

En menos de 24 horas, la Policía Nacional enfrentó tres ataques violentos en Manta, incluyendo disparos y el lanzamiento de un artefacto explosivo no detonado.
Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional de Ecuador reportó tres enfrentamientos con delincuentes en el distrito Manta durante la jornada del 14 de agosto de 2025. Dos incidentes ocurrieron en Montecristi y un tercero en la vía Manta-Rocafuerte, donde los atacantes dispararon contra los uniformados y lanzaron una granada que no explotó, motivando la acción inmediata de los agentes para preservar la seguridad ciudadana.

Primeros enfrentamientos y detenciones

En Montecristi, durante un allanamiento, la policía detuvo a Luis Ángel R., de 36 años, con antecedentes por tráfico ilícito de drogas, y a Nayeli Paulina Ch., de 23 años. En el domicilio se hallaron dosis de droga, dos celulares y dinero en efectivo. Durante el procedimiento, los detenidos lanzaron un artefacto explosivo que no detonó, según el comandante de la Policía en la zona Manabí, Geovanny Naranjo, esto evidencia la peligrosidad de los individuos, dijo.

En un segundo operativo en la misma localidad, fueron capturados Aníbal Humberto S., de 22 años, y Brian Steven Q., de 25 años, tras un enfrentamiento a balas con los agentes que resultó con uno de los sospechosos herido. En este procedimiento se incautaron dos motocicletas y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Según Naranjo, la detención de los individuos se basó en indicios e investigaciones previas. Los detenidos cuentan con antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos, y las motocicletas incautadas estaban registradas como robadas, lo que confirma su participación en actividades delictivas recurrentes.

Conductor de servicio puerta a puerta fue asesinado en Santo Domingo tras ataque armado en La Cubera

Ataque en la vía Manta-Rocafuerte

El tercer enfrentamiento ocurrió en la vía Manta-Rocafuerte, cuando tres ocupantes de una motocicleta intentaron cometer un robo y dispararon contra los servidores policiales. Con la acción inmediata de los agentes, uno de los sospechosos resultó herido y los policías no sufrieron daños.

Diego Bolaños, jefe de Operaciones de la Policía en Manta dijo, que los controles policiales se han intensificado tras los incidentes. Los operativos buscan repeler ataques y proteger a la ciudadanía, garantizando la seguridad en sectores con alta incidencia delictiva, como Imperio, Montecristi y la vía Manta-Rocafuerte.

Los ataques recientes muestran la respuesta violenta de grupos de delincuencia organizada, que no dudan en disparar y lanzar artefactos explosivos contra los agentes, poniendo en riesgo tanto a los policías como a la población.

Coordinación policial y llamado a la ciudadanía

La Policía Nacional enfatiza la importancia de la cooperación ciudadana para prevenir y esclarecer delitos. A través de líneas seguras como 1-800-DELITO y 131, se puede reportar información de manera confidencial. Según los uniformados, la denuncia ciudadana fue clave para el allanamiento que permitió la primera detención en Montecristi.

Los operativos combinan patrullajes preventivos, investigaciones criminales y control de vehículos reportados como robados, asegurando una respuesta rápida y efectiva ante cualquier ataque. Los policías mantienen protocolos de seguridad y actúan conforme a la ley, garantizando que los procedimientos se realicen sin poner en riesgo a los ciudadanos ni al personal policial.

Contexto de violencia y seguridad en Manta

El distrito Manta y sus alrededores han registrado un incremento de enfrentamientos con delincuentes armados, especialmente en sectores como Montecristi y la vía Manta-Rocafuerte. Los ataques recientes evidencian que los grupos delictivos cuentan con armamento de alto riesgo, incluyendo armas de fuego y artefactos explosivos, lo que obliga a la policía a reforzar sus operativos y la vigilancia en puntos críticos.

La autoridad policial insiste en que no habrá tolerancia ante la violencia ni impunidad. Además sostiene la Policía que cada acción se desarrolla con el objetivo de llevar a los responsables ante la justicia. Se busca garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el distrito.

(2)

Noticias en la web

