Diego Palacios regresa a Europa para jugar en el Karpaty Lviv de Ucrania

Diego Palacios, lateral izquierdo ecuatoriano de 26 años, continuará su carrera en el Karpaty Lviv de la Primera División de Ucrania tras ser cedido por Corinthians hasta junio de 2026. La transferencia responde a su falta de minutos en el club brasileño, donde una lesión y la competencia en su puesto limitaron su participación.

El guayaquileño, conocido como “Chiqui”, firmó un contrato de préstamo con el Karpaty Lviv, equipo de la Primera División ucraniana, tras no encontrar espacio en el Corinthians de Brasil. La cesión, que se extenderá hasta mediados de 2026, incluye una opción de compra. Palacios, quien llegó al Corinthians en enero de 2024, no logró consolidarse debido a una grave lesión en la rodilla izquierda sufrida en su debut, lo que lo relegó a un rol secundario en el equipo.

Desempeño de Palacios en el Corinthians

Durante su etapa en el Corinthians, Palacios disputó solo cuatro partidos, acumulando 84 minutos de juego. Tres de estas apariciones fueron en el Campeonato Paulista 2025, con 25 minutos frente a Água Santa, 13 minutos contra Ponte Preta y apenas 1 minuto ante Noroeste. En el Brasileirão y otras competiciones, no fue considerado, quedando como cuarta opción en la lateral izquierda detrás de Angileri, Hugo y Matheus Bidu.

Antes de su paso por Brasil, Palacios destacó en la MLS con el Los Angeles FC (LAFC), donde jugó entre 2019 y 2023. En el club estadounidense, participó en 132 partidos, dio 13 asistencias, marcó un gol y fue campeón de la liga en 2022. Su rendimiento en la MLS atrajo el interés del Corinthians, que pagó 4,6 millones de dólares por su fichaje, firmándolo hasta diciembre de 2027.

Un retorno al fútbol europeo

Esta será la segunda experiencia de Palacios en Europa, tras haber jugado en la temporada 2018/19 con el Willem II de los Países Bajos, donde disputó 32 partidos. Su paso por el fútbol neerlandés marcó el inicio de su carrera internacional, tras formarse en las categorías juveniles de Aucas en Ecuador y destacar con la Selección Sub-20 ecuatoriana, con la que ganó el Sudamericano Sub-20 en 2019. Además, acumula 12 partidos con la selección absoluta de Ecuador.

El Karpaty Lviv, equipo con sede en Leópolis, busca reforzar su plantilla para la temporada 2025/26 de la Premier League ucraniana. La llegada de Palacios representa una oportunidad para el club de sumar experiencia internacional a su defensa. El lateral ecuatoriano, por su parte, intentará recuperar la regularidad que mostró en la MLS y superar los obstáculos que enfrentó en Brasil, incluyendo una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante meses.

Desafíos y expectativas de Palacios en Ucrania

La transferencia de Palacios al Karpaty Lviv se produce tras un intento fallido de regresar a la MLS con el Austin FC en julio de 2025. La cesión al fútbol ucraniano ofrece a Palacios la posibilidad de sumar minutos y relanzar su carrera en un contexto competitivo, aunque menos mediático que las grandes ligas europeas o sudamericanas.

El Corinthians, bajo la dirección técnica de Dorival Júnior, ha priorizado la salida de jugadores con poca participación para liberar espacio en su plantilla y ajustar su presupuesto. Además de Palacios, el club ha gestionado préstamos de otros futbolistas, como el lateral derecho Léo Mana al Criciúma. La estrategia busca optimizar recursos para incorporar refuerzos de cara a la temporada 2025.

Palacios y el fútbol ucraniano

La Premier League ucraniana ha enfrentado desafíos en los últimos años debido al conflicto en la región, pero clubes como el Karpaty Lviv han mantenido su competitividad. La llegada de un jugador con experiencia en ligas como la MLS y la Eredivisie holandesa puede aportar calidad al equipo, que busca consolidarse en la primera división. Para Palacios, este movimiento representa un reto personal y profesional en un entorno futbolístico menos convencional.

En dos fechas, Karpaty Lviv suma un punto, producto a una derrota y un empate (3-3) que logró el último domingo ante Shahktar Donetsk.