Día del chofer ecuatoriano: Un homenaje a los motores del desarrollo y la conexión nacional

Mucho más que transportar pasajeros, transportan sueños y el progreso de todo un país. Los conductores ecuatorianos desempeñan jornadas fuertes de trabajo para cumplir con su objetivo: servir a la ciudadanía. Para ellos, cada 24 de junio es importante ya que se logra visibilizar su labor.

Ellos mueven la economía

Thomas Sornoza, presidente de la Cooperativa Interprovincial Jipijapa, asegura que los conductores dinamizan la economía a nivel nacional. «Hacemos economía a nivel país. Si no hubiera un chofer que conduzca un vehículo, la economía se estancaría en nuestro país. Es que sobre los hombros de los choferes recae una gran responsabilidad. Para los viejos y nuevos choferes, que sepan que unen familia, unen sueños”, destacó el transportista.

Para Eduardo Burgos, gerente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de Manabí, no se les da el realce que deberían tener siendo un sector estratégico. «Nosotros no solo trasladamos a un usuario, sino que también somos parte del progreso y crecimiento individual de las personas que usan nuestras unidades. En el día a día, somos quienes acercamos a las personas de un punto A a un punto B, pero no se nos ha dado el realce que merecemos, siendo que somos un sector estratégico en líneas, en letras, en una constitución”, señaló el funcionario.

Son tres mil choferes en Manabí

El presidente de dicha Institución, Renee Navia, asegura que cada año la Unión felicita a los tres mil conductores profesionales de la provincia, que operan bajo la modalidad intra e interprovincial. «Son los que se sacrifican día a día en una labor que es muy dura y sacrificada, porque muchos empiezan su jornada desde las 2, 3 de la mañana. Protegemos al señor conductor y sus derechos, porque es una labor muy dura”, expresó desde su despacho.

Tomás Santana es conductor de la cooperativa CTM y trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, para él, es un orgullo poder servirle a la provincia. «Llevamos personas a su trabajo y estudios, tratamos de ser responsables en la vía para no causarle daño a nadie», enfatizó.

Al igual que él, Tomas Burgos, conductor de la Cooperativa Reina del Camino, también se siente contento de ser chofer. «Así puedo servir a la comunidad y brindar un servicio en el cual tratamos de que nuestros clientes estén satisfechos, cumpliendo con los horarios, los estándares de seguridad y con todos los requisitos que tenemos que cumplir. Cada día y cada viaje es una historia nueva, es un día nuevo con personas nuevas», contó Burgos.

Chofer: Un héroe al volante

Cada 24 de día, Ecuador rinde homenaje a los héroes del volante en el Día del Chofer Ecuatoriano, una celebración que desde 1937 reconoce la ardua labor de los conductores profesionales, instituida por el presidente José María Velasco Ibarra.

El transporte es la columna vertebral de sectores como el comercio, la industria y el turismo, los choferes son mucho más que conductores: son el engranaje que mantiene a la nación en movimiento. (MV)