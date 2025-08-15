Detenidos en La Concordia: operativo policial descubre camión robado con fibra de abacá

Este viernes 15 de agosto un operativo dejó tres detenidos en el cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, tras un operativo en flagrancia. Los sujetos fueron capturados en la parroquia Monterrey mientras transportaban un camión con mercadería presuntamente robada en La Maná. La intervención fue parte de un operativo, destinado a combatir robos, hurtos y receptación de vehículos y autopartes.

Detenidos en La Concordia tras operativo sorpresa

Tras labores de investigación, la Policía Judicial supo sobre un camión con mercadería robada en la zona rural de Monterrey. Tras verificar, se ejecutó el operativo en la avenida Coronel Galo Andrade, frente al parque central de La Concordia.

Los detenidos en La Concordia son: Angelo Daniel V. Z., de 29 años; José Ignacio Ch. M., de 28; y Ginson Ricardo B. J., de 33. Ninguno registra antecedentes penales, según los registros oficiales.

En el procedimiento se retuvo un camión Hyundai blanco. También se hallaron dos teléfonos móviles, dos tarjetas SIM, un motor de marca Agrale, dos cilindros de gas y alrededor de dos toneladas y media de fibra de abacá.

Información preliminar

Los capturados resultaron sorprendidos en delito flagrante. Los tres ciudadanos quedaron a órdenes de la autoridad competente en Santo Domingo. El camión quedó ingresado en los patios de retención vehicular de la UNAIE, mientras los indicios permanecen bajo custodia en la Policía Judicial.

Contexto del delito de detenidos en La Concordia

La parroquia Monterrey, donde ocurrió la captura, ha sido señalada como una zona utilizada para ocultar vehículos robados provenientes de cantones cercanos. El material recuperado, principalmente fibra de abacá, tiene alto valor comercial en mercados locales y para exportación.

La importancia del operativo

La captura de los tres hombres detenidos en La Concordia refleja la efectividad de los operativos de control implementados este año. En la provincia se han recuperado automotores sustraídos y con esto se logra desarticular redes dedicadas a la receptación de autopartes.

Aunque los aprehendidos no registran antecedentes, las investigaciones buscan determinar si mantenían vínculos con estructuras delictivas que operan en La Maná, Quevedo y otras zonas de Los Ríos.

Con este caso, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos sospechosos y colaborar con la Policía. El trabajo conjunto, dijeron, es clave para reducir la incidencia de robos en la región (31).