Detenido tras robo en un cincuentazo de Quevedo: tenía armas y antecedentes

La noche del sábado 23 de agosto, a las 18:30, un sujeto armado asaltó un cincuentazo ubicado en las calles 7 de Octubre y Novena, en el centro de Quevedo, Los Ríos. El presunto delincuente fue identificado como Wilson Armando P., de 37 años, quien registra antecedentes por robo y fue detenido horas después en la parroquia Venus de Quevedo.

Asalto a cincuentazo, en el centro de Quevedo

El hecho quedó registrado en un video que circuló rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa al sospechoso con una chaqueta similar a la militar, pantalón corto y una maleta al frente, con la que ocultaba un arma aparentemente tipo metralleta.

“De una mija, pon todo lo que está ahí, toooodo. Tu teléfono (…) las quiero por allá acostadas a las dos”, se escucha al sujeto mientras intimida a trabajadoras del local. Antes había dicho que llegaba “de parte de los comandantes”, intentando amedrentar a las víctimas.

El robo ocurrió en un popular cincuentazo, locales comerciales donde se venden artículos a bajo costo, muy concurridos en la ciudad. Tras la denuncia, la Policía desplegó un operativo urgente para localizar al sospechoso.

Captura del sospechoso de asalto a cincuentazo

El domingo 24 de agosto, a las 23:30, agentes lograron ubicar a Wilson Armando P. en el sector Ciudad del Norte, parroquia Venus de Quevedo. Al notar la presencia policial, el hombre adoptó una actitud hostil y lanzó una maleta negra antes de intentar refugiarse en una vivienda.

Dentro de la maleta se encontraron siete celulares, dos armas de fuego y cuatro cuchillos. Posteriormente, en un allanamiento a la vivienda, la Policía halló las prendas utilizadas durante el asalto y otra arma similar a un fusil.

El sospechoso fue trasladado a la Unidad Judicial de Quevedo para enfrentar cargos por robo con arma de fuego y extorsión. El caso quedó en manos de la Fiscalía.

Comerciantes en alerta

El asalto en el cincuentazo generó temor entre los comerciantes del centro de Quevedo. Varios de ellos indicaron que son víctimas constantes de robos y extorsiones.

Las autoridades confirmaron que el detenido tiene antecedentes por robo. La captura resultó catalogada por la Policía como resultado de la rápida reacción operativa y de la colaboración ciudadana.

Contexto de inseguridad en Quevedo

La ciudad de Quevedo atraviesa un complejo escenario de inseguridad. Los denominados cincuentazos, populares en zonas urbanas de la Costa, son blanco frecuente de robos debido a su alta afluencia de clientes.

El reciente caso refuerza la necesidad de controles permanentes en el casco central de Quevedo, una de las áreas más afectadas por el comercio informal y la delincuencia urbana (31).