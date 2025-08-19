COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Crónica

Denuncian intento de asesinato en contra de Leonidas Iza, expresidente de la Conaie

Leonidas Iza, una figura prominente en el movimiento indígena ecuatoriano, lideró la Conaie entre 2021 y 2024.
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció un presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza, expresidente de la Conaie
Leonidas Iza, reconocido dirigente indígena, quien fue candidato a la Presidencia de la República.
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció un presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza, expresidente de la Conaie
Leonidas Iza, reconocido dirigente indígena, quien fue candidato a la Presidencia de la República.

José Moreira

Redacción ED.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció un presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza, expresidente de la Conaie y excandidato presidencial de Pachakutik.Según un comunicado de este movimiento, el hecho ocurrió en la comunidad de San Ignacio, Latacunga. Según el documento, agentes de la Dirección de Inteligencia habrían irrumpido en la comunidad, generando temor y atentando contra la vida del dirigente indígena.

El MICC responsabilizó directamente al Presidente Daniel Noboa por cualquier atentado contra Iza y otros líderes indígenas. Se señaló que el movimiento enfrenta una «persecución sistemática, hostigamiento, amenazas de muerte y desprestigio». La organización no proporcionó detalles específicos sobre la forma en que se habría perpetrado el supuesto intento de asesinato contra Leonidas Iza.

No hay denuncia sobre el supuesto intento de asesinato

En respuesta, el MICC anunció que se mantendrá en asamblea permanente e indefinida hasta que se identifique y sancione a los agentes de inteligencia involucrados. Espera se exponga a los responsables de la operación y cese lo que califican como una «maquinaria de persecución política» contra los pueblos indígenas.  Ni Leonidas Iza ni la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) han emitido un pronunciamiento oficial.

Leonidas Iza, una figura prominente en el movimiento indígena ecuatoriano, lideró la Conaie entre 2021 y 2024- También fue candidato presidencial por Pachakutik en las elecciones de 2023. Su liderazgo ha estado marcado por la defensa de los derechos indígenas y campesinos. También como por la oposición a políticas gubernamentales que, según el movimiento, afectan a las comunidades.

Tensiones entre indígenas y el Gobierno Nacional

El MICC, ha denunciado en reiteradas ocasiones lo que considera una escalada de violencia y represión contra sus líderes. Este incidente se suma a un historial de tensiones entre el movimiento indígena y el gobierno. Estas situaciones se han intensificado en los últimos años debido a desacuerdos en políticas económicas, sociales y ambientales.

Las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre la denuncia del MICC. La falta de detalles específicos sobre el supuesto atentado y la ausencia de pronunciamientos de Iza o la Conaie mantienen la situación en un marco de incertidumbre, mientras las comunidades indígenas de Cotopaxi exigen respuestas y garantías para la seguridad de sus dirigentes.

