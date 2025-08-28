Denil Castillo y Yaimar Medina avanzan con sus clubes en la Europa League

FC Midtjylland y KRC Genk, con los ecuatorianos Denil Castillo y Yaimar Medina como titulares, aseguraron su clasificación a la fase de liga de la UEFA Europa League 2025/2026 este 28 de agosto de 2025 en Kuopio, Finlandia, y Genk, Bélgica, tras superar a KuPS Kuopio y Lech Poznań en los partidos de vuelta de los playoffs, consolidando el avance de ambos clubes a la siguiente etapa del torneo continental.

Triunfo contundente de Midtjylland

FC Midtjylland derrotó 2-0 a KuPS Kuopio en el Savon Sanomat Areena de Kuopio, Finlandia, logrando un global de 6-0 tras la goleada 4-0 en la ida. Denil Castillo, mediocampista ecuatoriano de 21 años, fue titular y jugó los primeros 45 minutos antes de ser reemplazado por Franculino Djú. La expulsión de Arttu Lötjönen a los 38 minutos facilitó el dominio danés.

El primer gol llegó a los 51 minutos mediante un penal convertido por Júnior Brumado, seguido por el tanto de Aral Şimşir a los 54 minutos, que selló la victoria. En la ida, disputada el 21 de agosto en el MCH Arena, Castillo había ingresado al minuto 63 y aportó con un 78% de precisión en pases. Midtjylland, dirigido por Thomas Thomasberg, no contó con Darío Osorio en la vuelta, quien permaneció en la banca tras su gol y asistencia en la ida.

KuPS Kuopio, campeón de Finlandia, avanzará a la UEFA Conference League tras la eliminación. Midtjylland suma 12 goles en la fase clasificatoria, con un promedio de 2.4 goles por partido.

Genk asegura el pase en Europa League

KRC Genk clasificó pese a caer 1-2 ante Lech Poznań en el Cegeka Arena de Genk, Bélgica, el 28 de agosto, logrando un global de 6-3 tras vencer 5-1 en la ida. Yaimar Medina, extremo ecuatoriano de 20 años, fue titular y jugó hasta el minuto 73, cuando fue sustituido por Joris Kayembe.

Junya Ito adelantó a Genk a los 31 minutos, pero Kornel Lisman (43 minutos) y Leo Bengtsson (56 minutos) marcaron para Lech Poznań. A pesar de la derrota, el resultado de la ida, con goles de Patrik Hrošovský, Jarrod Bowen, Tolu Arokodare, Bilal El Khannouss, y un autogol, aseguró el pase de Genk. Medina, quien llegó al club en julio de 2024 desde Independiente Juniors, no registró contribuciones directas en la serie. Lech Poznań competirá en la UEFA Conference League.

La Europa League

La UEFA Europa League 2025/2026 inicia su fase de liga el 25 de septiembre de 2025, con 36 equipos disputando ocho partidos cada uno (cuatro de local y cuatro de visitante). El sorteo, programado para el 29 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, definirá los rivales de Midtjylland y Genk. Los primeros ocho equipos de la tabla clasificarán directamente a octavos de final, mientras que los clasificados del 9 al 24 disputarán un playoff.

Castillo, transferido a Midtjylland desde Liga de Quito por USD 4.6 millones en julio de 2024, suma un gol y una asistencia en tres partidos de la Europa League, con un promedio de 2.3 duelos ganados por partido. Medina, contratado por Genk por USD 2.1 millones, ha jugado trespartidos sin goles ni asistencias.

Próximos pasos de Midtjylland y Genk

Midtjylland, con un promedio de 2.1 goles por partido en competiciones europeas esta temporada, y Genk, con 1.8, son favoritos para destacar en la fase de liga. Ambos clubes, junto a SK Brann de Noruega (con Niklas Castro), representan la presencia sudamericana en el torneo. La participación de Castillo y Medina refuerza el creciente impacto del fútbol ecuatoriano en Europa, tras el éxito de jugadores como Willian Pacho, Moisés Caicedo, Kevin Rodríguez, Piero Hincapié y Joel Ordóñez en la Champions League.