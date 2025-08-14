COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Denil Castillo y Midtjylland vencen a Fredrikstad y sella pase a Playoffs de Europa League

Midtjylland, con el ecuatoriano Denil Castillo como titular, venció 2-0 a Fredrikstad y avanzó a los playoffs de la UEFA Europa League con global de 5-1.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Denil Castillo y Midtjylland vencen a Fredrikstad y sella pase a Playoffs de Europa League
Midtjylland con Denil Castillo avanzan a los Playoffs de Europa League.
Denil Castillo y Midtjylland vencen a Fredrikstad y sella pase a Playoffs de Europa League
Midtjylland con Denil Castillo avanzan a los Playoffs de Europa League.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

El FC Midtjylland, con el ecuatoriano Denil Castillo como titular, derrotó 2-0 a Fredrikstad este jueves 14 de agosto de 2025 en el MCH Arena, Herning, Dinamarca, para clasificar a los playoffs de la UEFA Europa League 2025/2026 con un global de 5-1 tras ganar la ida 1-3.

Actuación clave de Denil Castillo

Denil Castillo, mediocampista ecuatoriano de 21 años, fue titular por tercera vez consecutiva con Midtjylland en la Europa League. En el partido de ida, disputado el 7 de agosto en Noruega, Castillo ingresó al minuto 62 y marcó un gol de cabeza al minuto 79, asegurando la victoria 1-3 de su equipo. En la vuelta, disputó los 90 minutos, liderando el mediocampo y mostrando solidez tras superar una molestia física sufrida en un reciente partido de la Danish Superliga ante Fredericia, donde también anotó.

Detalles del partido de vuelta

El encuentro en el MCH Arena fue dominado por Midtjylland desde el inicio. Mads Bech Sørensen abrió el marcador al minuto 9 con un remate preciso, mientras que Paulinho amplió la ventaja al minuto 17 tras una jugada colectiva. Fredrikstad, que necesitaba remontar un 1-3 en contra, no logró generar peligro significativo, y los daneses controlaron el partido con 51% de posesión y 4 disparos al arco.

Contexto de la UEFA Europa League

La UEFA Europa League 2025/2026 es la 55ª edición de la competición, que otorga al campeón un cupo para la Supercopa de Europa 2026. Midtjylland, que finalizó segundo en la Danish Superliga 2024/2025, ingresó a la tercera ronda clasificatoria tras superar a Hibernian de Escocia (3-2 en el global). Fredrikstad, campeón de la Norwegian Cup 2024, accedió directamente a esta fase, pero no pudo revertir la desventaja ante un sólido Midtjylland.

Trayectoria de Castillo en Midtjylland

Desde su llegada a Midtjylland en julio de 2024 por una transferencia de 2,3 millones de dólares desde Partizán Belgrado, Denil Castillo ha disputado 7 partidos en la temporada 2025/2026, con 2 goles y 1 asistencia en todas las competiciones. En la Europa League, suma 1 gol y 1 asistencia, mientras que en la Danish Superliga marcó en la victoria 3-3 ante Fredericia el 10 de agosto. Su versatilidad en el mediocampo y capacidad para llegar al área rival lo han convertido en una pieza clave para el técnico Thomas Thomasberg.

Próximos desafíos

Con esta victoria, Midtjylland avanza a los playoffs de la Europa League, programados para el 21 y 28 de agosto de 2025, donde enfrentará al KuPS (Finlandia) que superó por 3-1 a RFS (Letonia) en el marcador global. En el ámbito doméstico, los Lobos jugarán ante Vejle Boldklub el 17 de agosto por la Danish Superliga, donde ocupan la quinta posición tras 4 jornadas.

Impacto de la clasificación

La clasificación de Midtjylland refuerza su historial en competiciones europeas, habiendo alcanzado la fase de grupos o liga en 4 de las últimas 5 temporadas. Para Castillo, su consolidación como titular representa un paso significativo en su carrera, destacando como uno de los talentos emergentes de Ecuador en Europa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Besiktas, Anderlecht y Olimpija con ecuatorianos avanzan a playoffs de Conference League

Filomena Chávez, expulsada de la escuela por gritar: “¡Que viva Alfaro!”

Temperaturas inusuales y cielos nublados marcan el inicio de agosto en Santo Domingo de los Tsáchilas

Erik Lamela se retira del fútbol y se une al cuerpo técnico de Almeyda en Sevilla

Asesinos disfrazados de militares ejecutan a dos hombres en Puebloviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Besiktas, Anderlecht y Olimpija con ecuatorianos avanzan a playoffs de Conference League

Filomena Chávez, expulsada de la escuela por gritar: “¡Que viva Alfaro!”

Temperaturas inusuales y cielos nublados marcan el inicio de agosto en Santo Domingo de los Tsáchilas

Erik Lamela se retira del fútbol y se une al cuerpo técnico de Almeyda en Sevilla

Asesinos disfrazados de militares ejecutan a dos hombres en Puebloviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Besiktas, Anderlecht y Olimpija con ecuatorianos avanzan a playoffs de Conference League

Filomena Chávez, expulsada de la escuela por gritar: “¡Que viva Alfaro!”

Temperaturas inusuales y cielos nublados marcan el inicio de agosto en Santo Domingo de los Tsáchilas

Erik Lamela se retira del fútbol y se une al cuerpo técnico de Almeyda en Sevilla

Asesinos disfrazados de militares ejecutan a dos hombres en Puebloviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO