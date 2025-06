De Reina del Camal a Reina de la Fe: El giro inesperado de Gineth Moreno

Gineth Moreno, conocida por sus comentarios picantes en Faránduleros hasta 2020, dio un giro radical a su vida. Hace casi dos años, tras bautizarse en la iglesia Jesucristo es la Roca, decidió buscar la paz tras años de escándalos, ansiedad y alcohol.

Gineth Moreno era la reina de la controversia. Separaciones, conflictos legales, videos filtrados y peleas con famosas la mantenían en el ojo público. “La Reina del Camal” no pasaba desapercibida. Sin embargo, esa vida la dejó sintiéndose vacía. “Consumía alcohol para desinhibirme, para no pensar en mi futuro laboral o problemas familiares”, confesó a EXTRA.

En 2018, una crisis de ansiedad e hipertensión marcó un antes y un después. Luego, en 2023, un dolor cervical la hizo temer no volver a caminar. Esos momentos la empujaron a buscar ayuda psicológica y a profundizar en su fe.

De la pantalla a la espiritualidad

Hoy, Gineth no piensa volver a la televisión. “¿Comentar sobre la vida de otros? No, mi tranquilidad no tiene precio”, aseguró. Aunque no descarta proyectos en otros formatos, su prioridad es su familia. “Mi hoy es no. Estoy dedicada a los míos”, afirmó.

En redes sociales, donde tiene miles de seguidores, comparte reflexiones espirituales. “Nunca quise publicar esto, pero unos amigos me animaron. No imaginé que llegaría tanto”, dijo. Sus publicaciones, antes seguidas por un 90% de hombres, ahora atraen a mujeres y amas de casa.

“Que la gente se haga cristiana, para muchos, es motivo de burla. Pero vivo un día a la vez, sin angustiarme por el mañana.” – Gineth Moreno a EXTRA

Gineth afirma tener la misma esencia, pero transformada

Pese al cambio, Gineth sigue siendo fiel a sus raíces. “Sigo siendo la Reina del Camal. La esencia no se pierde”, dice entre risas. Sin embargo, ahora evita malas palabras, no bebe alcohol desde hace dos años y busca no pelear. “El Camal está en mi sangre, el 90% de esa gente es mi familia”.

Su transformación comenzó hace seis años, cuando sintió un vacío. Dejó la valeriana, los medicamentos y el alcohol. “No pienso en el mañana, no me angustio”, asegura. Este cambio no solo le dio paz, sino que también la ayudó a sanar relaciones familiares y a enfocarse en lo que realmente importa.

Reacciones que sorprenden

En Instagram, sus seguidores celebran su cambio. Pero Gineth no se inmuta. “No pretendo ser ejemplo, solo comparto por si ayuda a alguien”.

Su historia ha generado revuelo. Muchos la ven como un ejemplo de resiliencia, mientras otros cuestionan si su cambio es genuino. Lo cierto es que sus videos en redes sociales acumulan miles de vistas, y su mensaje de fe resuena entre quienes buscan un nuevo comienzo.

El giro de Gineth marcó un punto de su vida

El caso de Gineth Moreno no es aislado. En Ecuador, otras figuras también han dejado la farándula por caminos más personales. Sin embargo, el paso de Gineth a la espiritualidad destaca por su autenticidad y conexión con el público.

Antes, la farándula la definía; hoy, Gineth define su propio camino. Su historia demuestra que, sin importar el pasado, siempre hay espacio para reinventarse. Lejos de los reflectores, vive enfocada en el presente, con fe y sin arrepentimientos.