Dayanara Peralta a Mafer Ríos: «La gente feliz no habla mal de los demás»

La cantante Dayanara Peralta respondió a las acusaciones de la actriz María Fernanda Ríos, quien semanas atrás cuestionó su educación. “Cuando viene a cantar, ni saluda a nadie”, dijo Mafer sobre la artista.

Esta polémica en la farándula ecuatoriana se da con dos famosas que tienen en común al también actor Jonathan Estrada: Mafer es su exnovia, mientras que Dayanara es su actual esposa.

Dayanara Peralta pide superar el pasado

En una entrevista con RTS, la cantante ecuatoriana pidió respeto y no profundizar en conflictos. «No tengo nada que pelear con ella, creo que hay que ponerle un freno a esto. Ella fue una enamorada de mi esposo hace más de 13 años, 14 años atrás. Yo creo que eso ya se superó, no sé por qué traerlo a colación», dijo.

Además, se mostró incómoda ante los dichos de Mafer respecto a su educación, ya que también golpean a su familia. «Yo creo que con los valores de casa es muy delicado meterse, mi familia para mí es sagrada. He venido creciendo en este medio desde muy chiquita y me han enseñando siempre a saludar. La gente que se me acerca a pedirme una foto, sabe que así esté desmaquillada, descualquierada, voy a estar siempre ahí», precisó.

Le dice que sea feliz

La cantante de ‘El Karma’ recalcó no saber las razones por las que Mafer la atacó. «Me imagino que hizo eso para generar qué, pero no es cierto. Es que no quiero hablar de ella, por qué habrá dicho semejante mentira. Yo siempre estoy acostumbrada a saludar en cada lugar que voy. Estoy agradecida con todos los canales que me abren las puertas para promocionar mis canciones, para promocionar mi música», indicó.

«Quiero creer que es parte de su show, ella puede hacer lo que quiera, me sentiría afectada si yo realmente fuera una maleducada que no saluda. No tengo nada que decir, que sea feliz. La gente feliz no habla mal de los demás«, finalizó.

Los dichos de Mafer Ríos sobre Dayanara Peralta

Mafer Ríos, jueza del reality ‘Soy el mejor de TC Televisión, causó polémica al cuestionar la educación de la cantante Dayanara Peralta el pasado 27 de mayo.

Todo se dio durante la transmisión del mencionado reality, donde se escuchaba el tema musical ‘El Karma’ de la artista guayaquileña. Ríos soltó: “Dayanara cuando viene a cantar, no saluda a nadie”, despertando sorpresa y risas entres los concursantes y presentadores.

“A mí sí me saluda. Algo le debió haber hecho usted“, le respondió el presentador Jorge Heredia, a lo que Mafer refutó: “No, nada. Al revés, yo fui lunes, ella fue martes. No hay por qué ofenderse”.

El relaciones de Jonathan Estrada

Mafer Ríos y Jonathan Estrada mantuvieron un romance hace más de una década, cuando ambos coincidieron como actores de una serie en Ecuavisa. Sin embargo, el paso del tiempo no ha logrado sepultar su historia, ya que muy a menudo vuelve a ocupar titulares en los medios de farándula.

Por su parte, Dayanara Peralta y Jonathan Estrada iniciaron su relación en 2015, cuando ella tenía 18 años y él 28. Tras superar altibajos, como la desaprobación inicial de la madre de ella y una infidelidad de él, se comprometieron en 2020 en una romántica propuesta en la playa. Se casaron por lo civil el 30 de enero de 2021 en una ceremonia íntima y, posteriormente, por la iglesia el 28 de enero de 2023 en el Santuario de Schoenstatt, Guayaquil.