David Corenswet asume el rol de Superman sin consejos de Henry Cavill ni Tyler Hoechlin

David Corenswet, el nuevo rostro de Superman en el reinicio del universo cinematográfico de DC, reveló este martes 8 de julio en la premiere de la película en Londres que sus predecesores, Henry Cavill y Tyler Hoechlin, declinaron ofrecerle consejos para interpretar al icónico superhéroe. La cinta, dirigida por James Gunn, marca el comienzo de una nueva etapa para DC Studios y se estrenará en cines de América Latina este jueves 10 de julio, con un presupuesto estimado de 225 millones de dólares.

En el evento, Corenswet, de 31 años, compartió que intercambió cartas con Cavill, quien interpretó a Clark Kent en Man of Steel (2013), Batman v Superman (2016) y Justice League (2017), y con Hoechlin, protagonista de Superman & Lois en The CW. “Ambos me dijeron: ‘No voy a darte consejos’. Y creo que eso es muy Superman, dejar que cada uno trace su propio camino”, afirmó Corenswet, según declaraciones recogidas por medios en la premiere. Añadió que ambos fueron “muy alentadores” y expresó su entusiasmo por conocerlos personalmente en el futuro.

El nuevo superhéroe estuvo acompañado de sus coestrellas

Corenswet, acompañado en la película por Rachel Brosnahan como Lois Lane and Nicholas Hoult as Lex Luthor, fue elegido por Gunn tras un proceso de casting donde Hoult también audicionó para Superman. Gunn explicó en Londres: “Nicholas es un gran actor, pero David tenía una mejor conexión con Rachel. Ella es controlada, él más suelto, y eso crea una dinámica distinta en pantalla.” La decisión refleja la visión de Gunn y Peter Safran, quienes asumieron la dirección creativa de DC Studios, dejando atrás el breve regreso de Cavill en Black Adam (2022).

El actor confesó haber dudado antes de aceptar el papel. “No fue una decisión obvia. Requirió mucha reflexión y conversaciones con mis seres queridos”, admitió Corenswet, según una entrevista con GQ. Finalmente, consideró el rol “un riesgo que valía la pena asumir”. Añadió: “Escuché que esto cambia tu vida, pero aún tienes que desayunar y dormir. Era escéptico, pero es una aventura que vale la pena vivir.” Gunn, por su parte, minimizó las expectativas financieras del filme. “La idea de que tiene que ganar 700 millones para ser exitoso es un disparate total”, afirmó en GQ.

Las expectativas de la nueva entrega de Superman

La película, con un elenco que incluye a Brosnahan and Hoult, busca revitalizar la franquicia con un enfoque fresco. Esto, tras años de críticas mixtas a las producciones de DC. Según la Motion Picture Association, el mercado cinematográfico global generó 33,200 millones de dólares en 2024, con los blockbusters de superhéroes liderando taquillas.

El estreno de Superman en Londres, un centro clave para premieres internacionales, atrajo a miles de fans y medios, consolidando el interés por el nuevo rumbo de DC bajo Gunn. La elección de Corenswet, un actor emergente conocido por The Politician y Hollywood, refleja la apuesta por talentos jóvenes para renovar personajes icónicos.