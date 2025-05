Darwin Palacios habla sobre la continuidad de Ángel Mena y Miguel Parrales en Orense

Darwin Palacios, vicepresidente de Orense Sporting Club, aclaró el futuro de Ángel Mena y Miguel Parrales, jugadores pretendidos por Emelec y Barcelona. También detalló la situación de Enzo Acosta, quien se recupera en Argentina tras una lesión.

Situación de Ángel Mena

Palacios abordó los rumores que vinculan a Ángel Mena, de 36 años, con un posible traspaso a Emelec. Según el directivo, no existe “ninguna situación formal” respecto a una salida del jugador, quien tiene contrato con Orense por dos años. “De los medios he escuchado mucho del tema, pero no hay nada. Existen cláusulas, y si se cumplen, no podríamos hacer nada”, afirmó Palacios, destacando que la cláusula de salida fue una aspiración del representante de Mena.

El club mantiene una postura clara: “Estamos a gusto con el jugador, aspiramos que continúe con nosotros y cumpla los dos años de contrato”. Orense realizó una inversión significativa para fichar al ‘Ángel del Gol’, incluyendo una prima y un sueldo competitivo, lo que refuerza su intención de retenerlo.

Futuro de Miguel Parrales

Sobre Miguel Parrales, cuyo contrato pertenece a Liga de Quito pero está cedido a Orense hasta junio de 2025, Palacios indicó que el club evalúa opciones. “Se le cumple el contrato y veremos qué decisión tomamos, tenemos una opción de compra”, explicó. Reconoció el valor del delantero: “Son jugadores importantes que todo equipo quisiera tener”. Orense espera negociar su continuidad, pero Palacios admitió que “esto es fútbol” y no descarta otras posibilidades.

Caso Enzo Acosta

Orense también informó sobre Enzo Acosta, jugador argentino que llegó en la segunda etapa de la LigaPro 2024. Tras disputar solo tres partidos, una lesión lo apartó de las canchas. El club autorizó una intervención quirúrgica y su rehabilitación en Argentina, coordinada con Club Atlético Estudiantes (Caseros), dueño de sus derechos deportivos.

En un comunicado, Orense explicó que surgieron “nuevas condiciones económicas” al intentar formalizar la extensión del acuerdo con Acosta, lo que impidió avanzar en los términos iniciales. El club priorizó el bienestar del jugador, pero no proporcionó detalles adicionales sobre su futuro con el equipo.

Mercado de pases de la LigaPro

Los rumores sobre Mena y Parrales reflejan el interés de clubes grandes como Emelec y Barcelona en reforzar sus plantillas para la temporada 2025. Orense, que no avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 y mantiene un desempeño irregular en LigaPro, busca consolidar su proyecto deportivo con jugadores clave.

Palacios enfatizó la importancia de mantener la estabilidad del equipo: “La intención nuestra es poder mantenerlos”. Sin embargo, las cláusulas contractuales y el dinamismo del mercado de transferencias podrían definir el rumbo de las negociaciones en las próximas semanas.