El ecuatoriano Darwin Guagua, de 17 años, es seguido por Chelsea, Brighton, PSG, Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, según The i Paper, debido a su destacado rendimiento con Independiente del Valle y la selección nacional, con miras al mercado de verano 2025.

Interés de clubes europeos

El medio británico The i Paper informó que Chelsea y Brighton & Hove Albion están entre los clubes interesados en fichar al delantero ecuatoriano Darwin Guagua, de Independiente del Valle. Además, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen y Bayern Múnich también monitorean al joven de 17 años, según el reporte. No se han presentado ofertas oficiales, pero el interés de estos gigantes europeos anticipa una posible puja en el mercado de verano. Guagua no podrá unirse a un club extranjero hasta el 6 de noviembre de 2025, cuando cumpla 18 años, debido a regulaciones internacionales de transferencias.

Perfil prometedor

Guagua ha destacado por su solidez ofensiva, lectura de juego y madurez a pesar de su corta edad. En la temporada 2025, el delantero suma un partido oficial con Independiente del Valle y otro con la selección de Ecuador. Debutó contra Chile en marzo de 2025 antes de jugar un encuentro oficial con su club. Su proyección lo coloca como parte de la generación dorada del fútbol ecuatoriano, que incluye a jugadores como Moisés Caicedo y Kendry Páez.

Antecedente de Independiente del Valle

Independiente del Valle, es reconocido por su capacidad para desarrollar talento de élite. El club, fundado en 1958, ha exportado jugadores como Moisés Caicedo al Chelsea, Piero Hincapié al Bayer Leverkusen y Willian Pacho al Paris Saint-Germain, según registros de transferencias. Además, Justin Lerma, otro joven de 17 años, se unirá al Borussia Dortmund en 2026. Independiente no ha emitido declaraciones sobre un posible traspaso de Guagua, pero se estima que su valor podría rondar los 22,9 millones de dólares, similar al fichaje de Kendry Páez por Chelsea en 2023.

Camino a Europa de Guagua

De concretarse un traspaso, Guagua seguiría los pasos de otros ecuatorianos en las grandes ligas europeas. Kendry Páez, fichado por Chelsea por 20 millones de dólares en 2023, es un ejemplo reciente, aunque aún no se ha incorporado al club inglés y podría ser cedido al Racing de Estrasburgo en 2025, según reportes. La posible salida de Guagua refleja el creciente interés de Europa por el talento sudamericano, especialmente de Ecuador, que se prepara para el Mundial 2026.

Perspectivas para 2025 de Guagua

El interés de clubes como Chelsea, Brighton, PSG, Bayer Leverkusen y Bayern Múnich posiciona a Guagua como una de las promesas más cotizadas del fútbol ecuatoriano. Su debut internacional y su proyección en Independiente del Valle han generado expectativas sobre su futuro. El club ecuatoriano, actual líder de la Serie A ecuatoriana bajo la dirección de Javier Rabanal, continúa consolidándose como un semillero de talento, según datos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.