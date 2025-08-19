Daniel Noboa y Yamandú Orsi ratifican alianza estratégica entre Ecuador y Uruguay

El presidente Daniel Noboa aseguró tras reunirse con su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, en Montevideo, que “Ecuador siempre va a estar abierto a trabajar con Uruguay”. Este encuentro representa un avance importante en la cooperación bilateral, orientada a ofrecer soluciones reales a los ciudadanos. Ambas naciones buscan consolidar una alianza que beneficie sectores clave como la seguridad y la defensa.

En la sede del Poder Ejecutivo, Noboa y Orsi firmaron dos acuerdos en materia de Defensa e Interior. “Hemos firmado dos acuerdos, uno con el Ministerio del Interior y otro con el Ministerio de Defensa, en temas de seguridad”, expresó Noboa, enfatizando la voluntad de Ecuador por trabajar en conjunto con Uruguay.

Daniel Noboa: «La era de las ideologías ya pasó»

El presidente ecuatoriano declaró: “La era de ideologías creo que ya pasó y en este momento lo que debemos es atender los problemas urgentes de nuestros ciudadanos”. Con esta reflexión, subrayó la necesidad de superar diferencias políticas para enfocarse en el bienestar común.

Por su parte, Orsi valoró el tiempo dedicado al diálogo con Noboa y destacó que “este encuentro sirvió también para intercambiar opiniones y visiones sobre la economía de ambos países y la geopolítica”. Asimismo, recordó que aunque Ecuador tiene un territorio una vez y media mayor, “tenemos algunas similitudes y algunos dolores de cabeza comunes”.

Impulso a la integración regional y cooperación diplomática

El mandatario uruguayo también señaló, “algo que compartimos (con Ecuador) es tener la mayor cantidad de vínculos con los países vecinos”. Asimismo resaltó que nuestra región “está ausente de guerras y tenemos oportunidades que quizá no las estamos aprovechando lo suficiente”, sostuvo el presidente Yamandú Orsi.

Luego de la reunión presidencial, Ecuador entregó a Uruguay la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia. Este gesto que refuerza el liderazgo regional y la colaboración entre países.

La visita de Noboa a Montevideo forma parte de una gira que comenzó en Brasil y continuará en Argentina.