Daniel Noboa recibe nombramiento como Huésped de Honor en Buenos Aires, Argentina

Este jueves 21 de agosto de 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibirá un prestigioso reconocimiento en Argentina. La ciudad de Buenos Aires lo nombrará Huésped de Honor, acto que se celebrará a las 18h35 y estará a cargo de Jorge Macri, Jefe de Gobierno porteño.

Tras la ceremonia, Noboa sostendrá un saludo protocolar con Jorge Macri, profundizando el vínculo institucional y reafirmando la cooperación bilateral. El mandatario también se reunirá con su homólogo argentino, Javier Milei, en una cita prevista para la tarde. Este encuentro permitirá fortalecer los lazos políticos y económicos entre Ecuador y Argentina, dos países con intereses comunes en la región.

Agenda oficial y actividades de Daniel Noboa

La gira internacional que realiza Daniel Noboa incluye actividades clave en Buenos Aires. A primera hora, a las 11:00, mantendrá una entrevista con Diario El Clarín, uno de los medios más importantes de Argentina. Más tarde, a las 16:00, ocurrirá un saludo protocolar con Javier Milei, presidente argentino, seguido de una reunión ampliada con su comitiva a las 16:30.

Más adelante, a las 18:30, Noboa será recibido oficialmente por Jorge Macri, con una foto oficial que precederá al nombramiento como Huésped de Honor. A las 18:45, se realizará otro saludo protocolar con Macri, cerrando así una jornada intensa.

Encuentros empresariales y relaciones comerciales

En su llegada a Argentina, Daniel Noboa participó en encuentros empresariales, destacando su reunión con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. En esta cita presentó la oferta exportable ecuatoriana y resaltó los beneficios que el país ofrece a la inversión extranjera. Este acercamiento busca atraer capital y potenciar el desarrollo económico bilateral.

Antes de su paso por Argentina, el presidente Noboa tuvo una agenda en Uruguay, donde conversó con su presidente Yamadú Orsi.

Estas visitas reflejan la estrategia de fortalecer la presencia diplomática y comercial de Ecuador en la región, incrementando el diálogo político y abriendo nuevas oportunidades de colaboración económica.